樓市焦點｜新盤加推保持克制 二手續受壓

新一輪新盤混戰聚焦九龍區，其中恒基地產(012)紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」昨加推2號價單，涉28伙，維持最高10%折扣，折實價480.6萬元起，折實平均呎價18,978元，與首張價單18,928元相若，明顯保持克制，分析料二手表現難免仍受壓。
是次新加推單位包括21伙一房及7伙兩房，實用面積265至387方呎。單位折實價480.6萬至774.63萬元，折實呎價18,136至20,016元。入場單位為11樓J室，實用面積265方呎，一房間隔，折實價480.6萬元，呎價18,136元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，該盤自上周開價後，一房及兩房單位備受市場追棒，故為回應市場熱熾需求而加推應市。
另一同期對壘新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」部署周內公布首張價單，料不少於132伙。發展商昨安排地產代理公司員工到售樓處參觀，據悉吸引逾4,000人到場。
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屯門「凱和山」獲批預售 最快季內登場
另外，由路勁地產牽頭發展的屯門「凱和山」取得預售樓花同意書，提供693伙，設有分層單位及洋房，料最快於第三季登場。發展商早前指，項目分層住宅涵蓋開放式至四房間隔，而洋房單位最大為五房間隔；預計入伙日期為明年中。
十大屋苑7月成交量見近5年新低
二手方面，十大屋苑交投持續回落。據中原地產統計，7月份錄得95宗買賣，較6月份的98宗少3宗或3.1%，成交量連跌5個月，創2018年10月的75宗後、近5年新低，並已連續兩個月錄得低於百宗成交量。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日一手新盤開價策略仍是以保守審慎作招徠，提供較多折讓，務求搶盡市場焦點，二手交投難免受壓，加上美國聯儲局再加息，且沒有排除之後是否停止加息，令市場繼續缺乏明確方向，令二手近日交投氣氛更見觀望。