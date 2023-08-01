樓市焦點｜新盤加推保持克制 二手續受壓

新一輪新盤混戰聚焦九龍區，其中恒基地產(012)紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」昨加推2號價單，涉28伙，維持最高10%折扣，折實價480.6萬元起，折實平均呎價18,978元，與首張價單18,928元相若，明顯保持克制，分析料二手表現難免仍受壓。

是次新加推單位包括21伙一房及7伙兩房，實用面積265至387方呎。單位折實價480.6萬至774.63萬元，折實呎價18,136至20,016元。入場單位為11樓J室，實用面積265方呎，一房間隔，折實價480.6萬元，呎價18,136元。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，該盤自上周開價後，一房及兩房單位備受市場追棒，故為回應市場熱熾需求而加推應市。

另一同期對壘新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」部署周內公布首張價單，料不少於132伙。發展商昨安排地產代理公司員工到售樓處參觀，據悉吸引逾4,000人到場。

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