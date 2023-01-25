樓市熱話｜今年市場新力軍！海外人才來港買樓退稅懶人包

中港已正常通關，加上政府推出一系列「搶人才、搶企業」措施，包括海外專才買樓退稅方案，業界相信這批人才購買力，可為今年樓市注入動力。據入境處最新數據，單計2022年首9個月，透過人才計劃來港的海外人才有近2.8萬人，過去7年累計增至逾34萬人，只要當中一成購買力流入樓市，足以買起3個沙田第一城。 政府去年推出多項搶人才措施，部分施措樓市直接受惠。當中《施政報告2022》提出，透過「優秀人才入境計劃」等現有六大計劃及新推出的「高端人才通行證計劃」來港的人才，住滿7年並成為永久居民，可就首個物業申請退還額外印花稅。

合資格外來人才包括通過指定輸入人才計劃來港的人士，涵蓋7大類別人士：包括「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」、「優秀人才入境計劃」、「非本地畢業生留港╱回港就業安排」、「科技人才入境計劃」、「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」及新推出的「高端人才通行證計劃」。 中原地產住宅部總裁陳永傑認為，現屆政府提出多項「搶人才」措施，今年1月1日起，撤銷優才計劃每年4,000個限額，將會吸引更多海外人士來港就業及定居，相信會對本港經濟及樓市起推動作用。 據政府表示，預計「搶人才」措施每年可吸引約3.5萬人，估計3年可吸納約10萬人，加上每年大學畢業生約5萬人，3年約15萬人，兩者合共約25萬人，足夠彌補本港流失約14萬人。

首季一手交投料升 4 倍 陳永傑指，隨着美國加息步伐放慢，兩地通關令經濟復常，再配合港府推出一系列措施以搶人才、搶企業，今年首季樓價料急彈5%。發展商全速推盤下，首季一手成交料達4,000宗，較去年第四季暫錄得約860宗比較，爆升近四倍。二手私樓方面，首季交投量可達1.5萬宗，較去年第四季增加近兩倍。 中原城市領先指數CCL去年全年累跌約15%，雖然去年10月公布的《施政報告》「減辣」落空，但政府為搶人才在《施政報告》推出「高端人才通行證計畫」，並容許合資格外來人才成為永久居民後可申請退還在港置業已繳付的額外的印花稅。現時非香港永久性居民在港買樓要交高達30%重稅。但按照新計劃，以1,000萬元物業計算，屆時可獲退稅262.5萬元。