樓市熱話｜將軍澳日出康城呎價去年曾失守1萬 幾多個幸運兒成功「撈底」？

內地改變防疫政策方向後，本港樓市氣氛亦急轉彎。本港樓市從去年11月的極度負面，轉為市民紛紛出動，把握機會「執平貨」。不過，劈價盤往往一閃即逝，原來能夠在將軍澳日出康城撈到呎價1萬元內筍盤的幸運兒有幾多位呢？ 中原城市領先指數CCL去年全年累跌約15%，為2008年金融海嘯後最現最差，多達28個屋苑的呎價跌幅達兩成以上，佔138個成分屋苑的兩成。荃灣海濱花園跌逾30%最傷，平均呎價跌至9,901元。對新買家而言，樓價大幅調整可謂海嘯後難得一遇，樓價的跌幅已足以抵銷或減低加息的影響。再者，經濟復常，過去3年新冠疫情期間所累積的購買力，有望在通關後陸續釋放。中原地產預計今年全年樓價有望低位反彈15%。先知先覺的買家，已於通關前偷步入市。

踏入去年12月，樓市已經是另一個世界，由於大部分劈價盤已被消化，個別單位的成交價，由之前一間平過一間，變成一間貴過一間。 以將軍澳日出康城為例，去年底呎價連環跌穿1萬元，低見9,645元，創逾兩年新低，平過天水圍。最平為領峯6座低層LA室，實用面積約987方呎，屬四房間隔，去年11月以952萬元易手，呎價9,645元。 受惠將軍澳跨灣大橋去年12月中通車，將軍澳區交投轉旺，全月錄得近350宗成交，較去年11月約270宗升近三成。近期不少買家出動搵筍盤，卻發現走寶，原來日出康城呎價1萬元內的筍盤只是過眼雲煙，如今想搵多間都難。