樓市熱話｜屯門恆大．珺瓏灣擬改名「緹岸」 業主擔憂 網民：搭車變去火炭？

於2021年中入伙的中國恒大(3333)屯門恆大．珺瓏灣(Emerald Bay)，分2期發展，提供1,982伙，迄今累售逾1,700伙。據了解，部分業主近日接獲發展商出信通知屋苑將於今年7月21日改名為「緹岸」(Ocean Camino)，惟信中未有提及任何有關屋苑改名的原因。
改名消息一出，即刻有網民在討論區發帖，表示「一堆文件合約水電要改過哂名, 真係搵業主黎搞」、「大至樓契、按揭契、按揭文件小至D乜費物費，通信地址全部都唔啱。」
律師：小業主毋須過度擔心
事實上，有恆大．珺瓏灣業主表明上述憂慮及改名所構成的潛在影響。衛達仕企業法律顧問團隊合夥人朱寶琼向媒體稱，屋苑能否順利改名，須視乎大廈公契條款，可能需要屋苑全數或某個百分比的業主同意，才可更改名稱。朱寶琼預計，屋苑改名後不會影響到小業主本身的樓宇按揭，認為小業主毋須過度擔心。
律師謝天良向媒體指出，發展商會處理相關文件手續，惟小業主日後轉售單位需額外申請一份樓盤轉名契，費用為250元。
另外，有網民認為會混淆其他新盤，新名稱與中洲置業旗下火炭星凱．堤岸相似，「遲下搭的士你話去提岸，一定車你去火炭」。
恒大樓盤改名非首次
至於恒大旗下樓盤改名並非首次，自恒大於2021年出現財困後，將長沙灣恆大．睿峰全部權益轉售予合作夥伴鼎珮，鼎珮其後將項目易名為睿峰(THE VERTEX)，難怪有網民留言猜測改名是「分明搞唔掂賣左俾其他人。」