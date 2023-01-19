樓市熱話｜屯門恆大．珺瓏灣擬改名「緹岸」 業主擔憂 網民：搭車變去火炭？

於2021年中入伙的中國恒大(3333)屯門恆大．珺瓏灣(Emerald Bay)，分2期發展，提供1,982伙，迄今累售逾1,700伙。據了解，部分業主近日接獲發展商出信通知屋苑將於今年7月21日改名為「緹岸」(Ocean Camino)，惟信中未有提及任何有關屋苑改名的原因。

改名消息一出，即刻有網民在討論區發帖，表示「一堆文件合約水電要改過哂名, 真係搵業主黎搞」、「大至樓契、按揭契、按揭文件小至D乜費物費，通信地址全部都唔啱。」

律師：小業主毋須過度擔心

事實上，有恆大．珺瓏灣業主表明上述憂慮及改名所構成的潛在影響。衛達仕企業法律顧問團隊合夥人朱寶琼向媒體稱，屋苑能否順利改名，須視乎大廈公契條款，可能需要屋苑全數或某個百分比的業主同意，才可更改名稱。朱寶琼預計，屋苑改名後不會影響到小業主本身的樓宇按揭，認為小業主毋須過度擔心。

律師謝天良向媒體指出，發展商會處理相關文件手續，惟小業主日後轉售單位需額外申請一份樓盤轉名契，費用為250元。