樓市現內地專才蹤影！擲755萬買長沙灣兩房 沙田五房6.7萬承租｜二手市況

二手市場近日現內地專才入市及租賃個案，利嘉閣地產新西九龍豪宅(西九龍)高級分區董事余文偉表示，長沙灣喜薈2座中層B室，實用面積約521方呎，兩房間隔。 余文偉透露，新買家為內地優才，見上址放盤，即相約代理睇樓。客人認為單位間隔合用，屋苑樓下民生配套齊全，且可步行至港鐵長沙灣站，起居便利，決定以755萬元承接單位，呎價約14,491元。 據悉，業主於2015年以約712.9萬元一手購入單位，持貨約10年，現轉售帳面獲利約42.1萬元，單位期內升值約5.9%。

映日灣兩房6年跌價 32 萬 中原地產荃灣副區域營業董事余俊文稱，荃灣映日灣錄得內地專才「租轉買」個案，單位為2座低層G室，實用面積約442方呎，兩房間隔。原開價748萬，最後減價28萬元或約3.7%，至720萬元售出，呎價約16,290元。資料顯示，原業主於2019年以約752萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面蝕約32萬元，單位期內貶值約4.3%。

黃埔花園頂層三房套減價 75 萬沽 中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，藍籌屋苑之一的紅磡黃埔花園本月暫錄3宗二手買賣，平均實用呎價被2宗細價單位拉低至約10,630元水平。

袁顯岸指，黃埔花園9期8座頂層戶，實用面積約771方呎，採三房套房加工人房間隔。最初開價850萬元，減價75萬元或約8.8%，至775萬元成交，呎價約10,052元。新買家為專才家庭客，一直有意在港定居，見香港息口持續回落，睇樓一個多月終遇上上址，議價後即決定轉租為買，購入單位作新居。 據悉，原業主於2006年以339.8萬元購入物業，持貨約19年，是次轉手帳面賺435.2萬元，單位期內升值近1.3倍。 壹號雲頂五房呎租近 35 元 中原地產新界東御龍山分行高級分行經理姚枝榮表示，大圍半山壹號雲頂最新錄得1座中層A室租賃成交，實用面積約1,938方呎，五房連雙套房、儲物房及工人房間隔。原叫租約7.2萬元，議價後以6.7萬元租出，減價5,000元或約6.9%，呎租約34.6元。