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地產
2024-01-19 04:28:35
日報

樓市疲弱｜二手再掀低價潮 沙田第一城呎價失守萬關

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沙田第一城

沙田第一城本月成交加快，暫錄12宗買賣，已貼近上月全月13宗。 (資料圖片)

港股受壓，加上一場資本增值稅風波，令疲弱的樓市雪上加霜。財政司長陳茂波雖澄清現不具備條件開徵，但有持貨多年的業主決意先行賣樓，進一步推低樓價。近日二手掀起低價潮，最矚目為藍籌屋苑沙田第一城，三房累減七口價至650萬元沽出，呎價低見9,448元，跌穿1萬元心理關口，代理指屬屋苑近年新低。

中原伍錦基指，上述單位為沙田第一城27座低層C室，實用面積688方呎，望河景。原開價1,000萬元，終累減七口價共350萬元或35%，至650萬元獲換樓客承接，呎價約9,448元，屬項目近年新低。原業主於2007年以320萬元入市，持貨17年，帳面獲利330萬元。資料顯示，同座中低層C室於2021年以998萬元售出，相隔約3年造價大跌近35%。

伍錦基補充，沙田第一城本月暫錄12宗成交，較上月同期增1倍，已貼近上月全月13宗；平均實用呎價約12,378元水平。

柏麗豪園三房呎價見7年低

中原王勤學指，元朗區本月累錄約31宗二手買賣，當中柏麗豪園錄得3宗三房成交，惟造價持續向下。屋苑5座低層C室三房套，實用面積800方呎，附連車位。原叫價600萬元，終以590萬元沽出，呎價約7,375元，呎價創同類單位7年新低。原業主於1998年以412萬元入市，持貨26年，帳面仍賺178萬元。

Peninsula East三房首失千萬

中原洪金興指，油塘Peninsula East 2座低層D室三房套，實用面積870方呎，享海景。原開價1,100萬元，累減111萬元或10%，至989萬元易手，屬同類單位造價首度跌穿1,000萬元水平，呎價約11,368元。據悉，新買家為用家。原業主於2015年以811.1萬元入市，持貨約9年，帳面獲利177.9萬元。

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MARINI兩房實蝕85萬離場

近年入市的半新樓業主更要損手離場，利嘉閣趙洛民表示，入伙近3年的日出康城9期A MARINI，3A座低層F室兩房，實用面積463方呎。去年7月開價880萬元，終以647萬元沽出，放盤約半年累減233萬元或約26.5%，呎價約13,974元，為屋苑同類型單位首次失守1.4萬元水平。原業主於2019年699萬元一手買入單位，持貨不足5年，帳面虧損52萬元；計及釐印費等使費恐實蝕約85萬元離場。

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