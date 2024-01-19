樓市疲弱｜二手再掀低價潮 沙田第一城呎價失守萬關

中原伍錦基指，上述單位為沙田第一城27座低層C室，實用面積688方呎，望河景。原開價1,000萬元，終累減七口價共350萬元或35%，至650萬元獲換樓客承接，呎價約9,448元，屬項目近年新低。原業主於2007年以320萬元入市，持貨17年，帳面獲利330萬元。資料顯示，同座中低層C室於2021年以998萬元售出，相隔約3年造價大跌近35%。

港股受壓，加上一場資本增值稅風波，令疲弱的樓市雪上加霜。財政司長陳茂波雖澄清現不具備條件開徵，但有持貨多年的業主決意先行賣樓，進一步推低樓價。近日二手掀起低價潮，最矚目為藍籌屋苑沙田第一城，三房累減七口價至650萬元沽出，呎價低見9,448元，跌穿1萬元心理關口，代理指屬屋苑近年新低。

伍錦基補充，沙田第一城本月暫錄12宗成交，較上月同期增1倍，已貼近上月全月13宗；平均實用呎價約12,378元水平。

柏麗豪園三房呎價見7年低

中原王勤學指，元朗區本月累錄約31宗二手買賣，當中柏麗豪園錄得3宗三房成交，惟造價持續向下。屋苑5座低層C室三房套，實用面積800方呎，附連車位。原叫價600萬元，終以590萬元沽出，呎價約7,375元，呎價創同類單位7年新低。原業主於1998年以412萬元入市，持貨26年，帳面仍賺178萬元。

Peninsula East三房首失千萬

中原洪金興指，油塘Peninsula East 2座低層D室三房套，實用面積870方呎，享海景。原開價1,100萬元，累減111萬元或10%，至989萬元易手，屬同類單位造價首度跌穿1,000萬元水平，呎價約11,368元。據悉，新買家為用家。原業主於2015年以811.1萬元入市，持貨約9年，帳面獲利177.9萬元。