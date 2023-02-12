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地產
2023-02-12 14:27:06

樓市租賃走勢｜1月屬租務淡季 中原城市租金指數CRI連跌5個月共4.11%

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新春前夕為傳統租務淡季，據1月份中原城市租金指數CRI最新報108.13點，重返2016年8月水平，按月跌0.42%，連跌5個月共4.11%，該行而展望第二季將重拾升軌。(資料圖片)

新春前夕為傳統租務淡季，據1月份中原城市租金指數CRI最新報108.13點，重返2016年8月水平，按月跌0.42%，連跌5個月共4.11%，該行而展望第二季將重拾升軌。(資料圖片)

新春前夕為傳統租務淡季，租金調整持續。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，20231月份中原城市租金指數CRI*最新報108.13點，重返20168月水平，按月跌0.42%，連跌5個月共4.11%。不過，1月份租金跌幅明顯收窄，是近4個月以來最少，相信租金將窄幅企穩，加上樓市氣氛好轉，預期第一季租金走勢逐步回穩，等待第二季重拾升軌。

CRI_MassCRI(中小型單位)跌幅齊收窄，同樣為4個月以來最少，走勢有回穩跡象。中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass113.05點，重返20168月水平，按月跌0.46%，連跌5個月共4.15%CRI(中小型單位)109.79點，同樣重返20168月水平，按月跌0.51%，連跌5個月共4.29%。至於CRI(大型單位)97.70點，重返20164月水平，按月微升0.23%，終止3個月連跌。

2023年1月份中原城市租金指數CRI報108.13點，按月跌0.42%。(中原地產提供)

2023年1月份中原城市租金指數CRI報108.13點，按月跌0.42%。(中原地產提供)

1月四區租金齊跌 惟跌幅收窄

1月份四區租金齊跌，但跌幅同樣收窄。新界西CRI_Mass134.68點，重返201610月水平，按月跌0.85%，連跌3個月共3.88%。新界東CRI_Mass130.87點，重返20213月水平，按月跌0.74%，連跌5個月共4.91%。港島CRI_Mass103.92點，重返20166月水平，按月跌0.46%，連跌2個月共2.03%。九龍CRI_Mass99.85點，重返20166月水平，按月微跌0.03%，連跌4個月共4.72%

1月各區租賃較活躍的成份屋苑計，港島方面，囍匯實呎調整租金報51.9/呎、太古城報34.1/呎、海怡半島報33.1/呎、杏花村報31.8/呎。九龍方面，海逸豪園報36.2/呎、將軍澳中心/將軍澳豪庭報32.5/呎、美孚新村報29.1/呎、麗港城報27.7/呎。新界東方面，沙田第一城報38.1/呎、名城報31.1/呎、嵐山報26.1/呎。新界西方面，尚悅報24.5/呎、映灣園報24.9/呎、嘉湖山莊報22.1/呎。

*中原城市租金指數CRI主要反映私人住宅租金按月走勢。指數根據中原集團新簽租約，選取138個中原城市指數成份屋苑，計算各個成份屋苑總租值的每月變化，經過加權計算後，於每月第10日公佈上月的指數。各成份屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。今日(212)公布的指數，是反映20231月份的私人住宅租金走勢。
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