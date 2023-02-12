樓市租賃走勢｜1月屬租務淡季 中原城市租金指數CRI連跌5個月共4.11%

以1月各區租賃較活躍的成份屋苑計，港島方面，囍匯實呎調整租金報51.9元/呎、太古城報34.1元/呎、海怡半島報33.1元/呎、杏花村報31.8元/呎。九龍方面，海逸豪園報36.2元/呎、將軍澳中心/將軍澳豪庭報32.5元/呎、美孚新村報29.1元/呎、麗港城報27.7元/呎。新界東方面，沙田第一城報38.1元/呎、名城報31.1元/呎、嵐山報26.1元/呎。新界西方面，尚悅報24.5元/呎、映灣園報24.9元/呎、嘉湖山莊報22.1元/呎。

* 中原城市租金指數 CRI 主要反映私人住宅租金按月走勢。指數根據中原集團新簽租約，選取 138 個中原城市指數成份屋苑，計算各個成份屋苑總租值的每月變化，經過加權計算後，於每月第 10 日公佈上月的指數。各成份屋苑的實呎租金，是經過景觀、方向和層數等因素的調整，而非直接計算個別單位平均呎租的升跌。今日 (2 月 12 日 ) 公布的指數，是反映 2023 年 1 月份的私人住宅租金走勢。