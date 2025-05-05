樓市續走下波 獲利比率及賺幅連跌7季 料次季再下行｜樓市數據

樓市持續弱勢，今年首季二手私人住宅轉手獲利比率及平均賺幅，已連跌7季，料次季將繼續弱勢偏軟。綜合土地註冊處資料指，2025年第1季本港共錄3,317宗私樓轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私樓買賣比例達63.4%，較去年第4季的65.4%跌2個百分點，已連跌7季，創自2009年第2季以來的64季(即16年)新低，反映樓價回落及新盤低價開售的影響。

每宗轉手平均賺幅跌穿兩成 利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市續走下波，面對關稅戰及新盤持續低價搶佔市場下，次季私樓轉手獲利比率及平均賺幅，料承接首季弱勢繼續偏軟。以平均獲利幅度計，今年第1季每宗私樓轉手個案平均賺幅跌穿兩成，只有19.9%，較去年第4季的20.4%，再跌0.5個百分點，除連跌7季外，更創2009年第4季以來的62季(即近15年半)新低，反映樓價持續下跌，加上無辣招限制，短線持貨業主沽貨，令整體平均賺幅未見止跌。當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例仍然少於三成，只達27.6%，按季再跌0.6個百分點，涉及宗數達1,444宗。 蝕讓個案增 首季錄 1882 宗 此外，第1季虧損個案錄得1,882宗，佔比增至36%，相關比例按季增加2個百分點；以宗數計，為2009年第4季以來的62季(即15年半)第3多，反映無辣招制約及經濟未穩下，蝕讓沽售情況尚普遍。至於平手者則有31宗，佔比按季微跌至0.6%。

400 萬以下私樓沽貨賺幅最差 按物業轉售價格劃分，過去一季仍以中細價樓主導，交投量最多，不過受整體樓價仍然偏軟拖累，當中銀碼在400萬元以下組別之二手私樓轉售獲利比率低見61.9%，為表現最差的組別，按季亦跌0.5個百分點，而其平均賺幅按季也跌0.1個百分點至22.9%，為賺幅第3高的銀碼組別。此外，介乎401萬至600萬元以內的組別獲利比率按季，亦大跌4.2個百分點至62.6%，其平均賺幅按季也大減4.6個百分點至23.5%，但卻成為賺幅最大的組別。至於樓價在1,001萬元至1,200萬元以內的組別，獲利比率最高，達67.4%，惟平均賺幅則挫2個百分點至只有18.9%。