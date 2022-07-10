樓市表現｜中原：十大傳統屋苑上半年買賣創5個半年度新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2022年上半年十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得1,484宗，總值126.73億元，較2021年下半年的1,551宗及134.95億元，分別跌4.3%及6.1%。宗數及金額齊創2019年下半年的1,097宗及88.41億元後5個半年度新低。受第五波新冠肺炎疫情影響，第一季傳統大型屋苑交投減慢，加上美國加息利淡樓市，買家入市意欲下降，拖累登記數字下跌。

嘉湖山莊錄 266 宗買賣登記最多

在十大屋苑中，2022年上半年嘉湖山莊錄得最多買賣登記，錄266宗，總值15.68億元。其次是沙田第一城，錄231宗，總值14.38億元。美孚新邨錄185宗，排名第三位，總值15.42億元。

其餘七個屋苑上半年的二手買賣登記為：太古城(166宗，19.89億元)、海怡半島(151宗，16.64億元)、黃埔花園(146宗，14.01億元)、麗港城(104宗，8.77億元)、杏花邨(101宗，9.01億元)、康怡花園(90宗，8.82億元)及匯景花園(44宗，4.11億元)。

太古城買賣登記較去年下半年回升

2022年上半年有八個屋苑的買賣登記宗數較2021年下半年錄得跌幅，麗港城及匯景花園分別按半年跌25.7%及25.4%。康怡花園及黃埔花園分別按半年挫10.9%及9.3%。海怡半島、美孚新邨、嘉湖山莊及杏花邨分別按半年降3.8%、3.1%、2.9%及1.9%。不過，太古城及沙田第一城則錄得升幅，分別按半年升5.7%及11.1%。

6 月宗數及金額創今年 3 月後新低

按月方面，2022年6月份十大藍籌屋苑的二手買賣合約登記錄得232宗，總值19.48億元，較5月的332宗及29.48億元，分別減少30.1%及33.9%。宗數及金額齊創2022年3月的203宗及16.98億元後三個月新低。反映5月美國加息半厘，打擊樓市氣氛，以致傳統大型屋苑市況回軟。