樓市走勢｜一手熱賣 二手業主議幅收窄 中原十大屋苑周末錄15宗成交跌11.8%

中原地產十大屋苑上周末錄得15宗成交，較對上一個周末17宗下跌11.8%，但成交量仍是連續7個周末達雙位數水平，而3天五一假期內十大屋苑共錄約18宗成交。總結4月份，十大屋苑共錄約321宗成交，較3月份升23.9%，成交量創去年7月錄330宗以來9個月新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近入市氣氛向好，一眾發展商把握旺市積極推盤，訂價普遍具競爭力，而剛過去的周五至今天一手市場交投相當暢旺，錄約400多宗成交，搶去部份二手焦點，加上二手業主叫價趨硬淨，更有部分買家轉至二線屋苑尋寶，導致二手成交量略為回落。