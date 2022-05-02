樓市走勢｜一手熱賣 二手業主議幅收窄 中原十大屋苑周末錄15宗成交跌11.8%

中原地產十大屋苑上周末錄得15宗成交，較對上一個周末17宗下跌11.8%，但成交量仍是連續7個周末達雙位數水平，而3天五一假期內十大屋苑共錄約18宗成交。總結4月份，十大屋苑共錄約321宗成交，較3月份升23.9%，成交量創去年7月錄330宗以來9個月新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近入市氣氛向好，一眾發展商把握旺市積極推盤，訂價普遍具競爭力，而剛過去的周五至今天一手市場交投相當暢旺，錄約400多宗成交，搶去部份二手焦點，加上二手業主叫價趨硬淨，更有部分買家轉至二線屋苑尋寶，導致二手成交量略為回落。
利嘉閣：十大屋苑周末成交9宗 3天假期錄13宗買賣
同樣地，利嘉閣地產在過去的周末日，十大指標屋苑累錄9宗二手成交個案，與上周末的17宗按周減少47 %，而勞動節3天假期的十大指標屋苑則合共錄得13宗買賣。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，自本港疫情回落後，二手市場氣氛持續熾熱，惟近日多個新盤推出，搶去市場焦點，令二手屋苑交投略為放緩。他指出，近期多個新盤反應熱烈，顯示現時資金對後市仍充滿信心，整體市場氣氛暢旺。然而，因二手業主開始大幅收窄議價空間，個別甚至反價，不利二手交投步伐，而在社交距離措施逐步放寬下，樓市氣氛料可維持活躍。