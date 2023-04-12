樓市走勢｜一手私樓首季買賣錄2684宗 反彈1.26倍 九龍區升幅最勁

據土地註冊處資料所得，今年第1季全港共錄得2,684宗一手私樓買賣登記，較去年第4季的1,186宗升1.26倍，亦較去年同期的1,677宗大增60%，反映通關復常效應，市場交投顯著反彈。而今年首季涉及登記金額323.48億元，按季增近1.2倍，重越300億元以上水平。若以每宗平均售價計算，今年首季為1,205.2萬元，按季微跌3.6%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，通關初期，樓市已見好轉，當中一手私樓買賣登記在首季率先翻倍，料復常效應進一步發揮，次季買賣登記可望持續倍升。

以分區統計數字顯示，港島、九龍及新界區今年首季一手私樓登記量全線上升，其中以九龍區升幅最凌厲。數據顯示，九龍區一手買賣登記由去年第4季只有255宗，按季急增3.1倍至首季的1,040宗，涉及登記金額165.68億元，按季也升2.8倍。港島區則升1.7倍，季內共錄得103宗一手私樓買賣登記，惟登記金額背馳減少11%，錄29.82億元。至於新界區，季內一手私樓登記量錄得73%的升幅，由去年第4季的893宗，增至今年首季的1,541宗，登記總值也相應增加79%至127.98億元。

今年首季 NOVO LAND 2B 期最好賣 若按樓盤分類，今年首季登記新盤中，以新界區佔比最多，高逾57%，當中屯門NOVO LAND 2B期錄得最多的594宗買賣登記，涉及登記總值36.77億元，平均每宗成交價約619萬元；其次為藍田KOKO ROSSO有307宗，涉及登記總值24.43億元，平均每宗成交價約為796萬元；粉嶺ONE INNOVALE 3期則錄268宗登記排第3位。至於在首季的十大熱賣新盤中，平均每宗成交價最高者為啟德澐璟，期內錄得63宗登記，平均每宗涉資5,512萬元，而粉嶺ONE INNOVALE 1期的420萬元，則成為較低平均價者。

今年首季登記新盤中，屯門NOVO LAND 2B期錄594宗買賣屬最多，涉及登記總值36.77億元，平均每宗成交價約619萬元。(資料圖片)