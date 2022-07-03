樓市走勢｜上半年整體樓宇買賣登記料錄3.28萬宗 涉2,970億元 創兩年新低

受第五波疫情、俄烏戰爭及美國加息等利淡因素打擊，今年上半年樓市氣氛淡靜，買家入市意欲下降，一手交投明顯回落，以致拖累整體登記數字。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至6月28日，2022年上半年整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄32,304宗及2,932.1億元，預計整個上半年錄32,800宗及2,970億元，將較2021年下半年的45,797宗及4,434.0億元，分別下跌28.4%及33%，宗數及金額將齊創2020年上半年的32,749宗及2,690.2億元後4個半年度新低。

受加息打擊 買賣回軟

按月方面，6月份暫錄5,766宗及490.8億元，預計全月錄6,300宗及530億元，將較5月份的7,949宗及770.3億元，分別下跌20.7%及31.2%，反映5月美國加息半厘，打擊樓市氣氛，影響整體買賣回軟。

一手私人住宅方面，截止至6月28日，上半年暫錄4,735宗及619.4億元，預計整個上半年錄4,850宗及630億元，將較2021年下半年的9,281宗及1,190.9億元，分別下跌47.7%及47.1%，而宗數將創2013年上半年的4,316宗後18個半年度新低，金額則將創2014年上半年的628.7億元後16個半年度新低。

按月方面，6月份暫錄1,284宗及152.5億元，預計全月約有1,400宗及165億元，將較5月份的1,486宗及182.5億元，分別下跌5.8%及9.6%。反映5月發展商積極推售新盤，大型新盤亦受買家踴躍支持，令宗數繼續企穩1,000宗以上水平。