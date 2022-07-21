樓市走勢｜世紀21：上半年新盤銷量急挫 總貨尾量突破1.3萬伙創新高

第五波疫情衝擊下，本港經濟面臨巨大的下行壓力，股市、樓市首當其衝，今年上半年一手新盤銷售急速下滑，按年急跌四成半，令整體一手貨尾總數急速上升。世紀21研究部指，據一手住宅物業銷售資訊網(SRPE)及屋宇署資料顯示，因應近月發展商推盤量增加，令最新整體一手貨尾總數已連續3個月上升，按月再升5.4%至約13,446伙，現樓貨尾同樣升至7,076伙，兩者數字同創自2013年一手新例實施以來歷史新高。

現樓貨尾持續高於樓花貨尾 綜合一手住宅物業銷售資訊網(SRPE)資料，以現時銷售及待售中的382個新盤作統計，累積的一手樓貨尾單位總數自今年3月起已連續3個月上升，最新錄得13,446伙，剛超越2019年1月的13,420伙的高位，整體貨尾總數再創一手新例以來的新高。因應近月大量新盤獲批入伙紙，按已知已批出入伙紙新盤計算，自今年初開始，整體現樓貨尾量已持續高於樓花貨尾量，最新現樓貨尾達7,076伙，而樓花貨尾為6,370伙。

總貨尾比率達 9.4% 現樓貨尾達 7 千伙 此外，現時銷售及待售的新盤合共超越14.35萬伙，當中有逾九成單位已售出，整體貨尾比率達9.4%，是2020年11月以來的新高，其中樓花貨尾比率約達34%，現樓貨尾比率則低見5.7%。儘管整體貨尾單位創逾7,000伙新高，但整體現樓貨尾比率仍處於低水平。