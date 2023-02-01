樓市走勢｜世紀21：預測今年樓價回升8% 成交量達7萬宗

吳啟民表示，兔年樓市氣氛明顯逆轉，上月一手及二手交投均顯著回升，受惠於中港通關及息口快將見頂，相信今年兔年樓市勢必暢旺，預計今年總體一手及二手的住宅成交量，可從去年不足5萬宗，顯著回升至今年約7萬宗水平。受新冠疫情影響及加息陰霾下，去年整體樓價顯著受壓，預期今年樓價可見底回升，全年升幅可達7%至8%，兔年樓市勢必價量齊升。

吳啟民稱，虎去兔來，過去2022年整體樓市顯著受壓，全年樓價按年回落15%，個別地區的跌幅更達20%至30%。但踏入2023年無論樓市、股市均已急速逆轉，儘管未來幾年市場的潛在供應有所回升，達至10.5萬伙的新高水平，但隨著美國息口快將見頂，市場剛性需求勢必重臨，即使供應增加，亦只是對供求緊張情況稍為舒緩，整體而言樓市供應的情況亦難於短期內解決。

加大一手新盤市場佔有率 計劃招聘 300 人

吳啟民認為，今年整體經濟百業騰昇下，相信無論一手、二手交投，以至工商舖市場勢必全面暢旺。為了準備旺市重臨，世紀21香港今年將會展開一系列的推廣計劃，為協助前線地產代理更好掌握旺市，創造更多商機，今年將大力推廣加盟事業，以吸引更多志同道合的同行加盟世紀21大家庭。此外，因應未來免年新盤市場勢必回歸熱鬧，集團一手發展商項目部計劃招聘約300人，為集團加大一手新盤市場的佔有率，促成更多的成交，亦會積極擴展移民顧問服務，以協助前線把握機遇提高銷售。