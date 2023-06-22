樓市走勢｜中原估價指數CVI連續兩周低於40點 樓價下調壓力增

整體二手交投持續淡靜，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周中原估價指數(主要銀行)CVI最新報33.15點，較上周36.05點下跌2.90點。上周美國議息後暫停加息，本地主要銀行也維持最優惠利率不變，CVI跌幅收窄。她表示，指數上周急挫逾20點，今周跌2.90點，跌勢未有惡化，但仍處於40點好淡分界區間下限之下，顯示銀行按揭估價取態趨向謹慎保守，相信樓價向下調整壓力加大。而近日港元拆息上升，全線突破5厘，當中與供樓相關的一個月拆息曾升至5.1厘，是2007年10月以來最高，利率上調壓力增加，未來數周CVI走勢值得關注。