樓市走勢｜中原估價指數CVI連續兩周低於40點 樓價下調壓力增

整體二手交投持續淡靜，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周中原估價指數(主要銀行)CVI最新報33.15點，較上周36.05點下跌2.90點。上周美國議息後暫停加息，本地主要銀行也維持最優惠利率不變，CVI跌幅收窄。她表示，指數上周急挫逾20點，今周跌2.90點，跌勢未有惡化，但仍處於40點好淡分界區間下限之下，顯示銀行按揭估價取態趨向謹慎保守，相信樓價向下調整壓力加大。而近日港元拆息上升，全線突破5厘，當中與供樓相關的一個月拆息曾升至5.1厘，是2007年10月以來最高，利率上調壓力增加，未來數周CVI走勢值得關注。
今年3月美國爆發銀行危機後，CVI由90點以上高位，逐步回落至60點以下，下降趨勢明顯，反映本港銀行積極控制借貸風險；同期樓價反覆偏軟，近9周CCL在165點到168點之間窄幅爭持，暫時累跌1.41%。CVI連續兩周低於40點，預示樓價將出現調整。
翻查資料，2019年4月份CVI亦曾出現相似情況，當時CVI由90點以上穩步回落，並跌穿80點，同期樓價由連升兼創新高轉為反覆向上，升勢明顯減慢。其後CVI持續下跌，跌入40點到60點好淡分界區間，同期樓價出現於高位爭持局面。CVI進一步向下跌穿40點好淡分界區間下限後，同期樓價才開始明顯向下調整，CCL連跌10周共4.98%。