樓市走勢｜中原估價指數CVI連續兩周處20點以下 預告樓價調整幅度擴大

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周中原估價指數(主要銀行)CVI最新報18.23點，較上周18.80點微跌0.56點。CVI上周急跌15.79點，但今周跌幅明顯收窄，顯示銀行按揭取態未有進一步惡化。美國聯儲局暗示9月將繼續大幅度加息，影響CVI連續兩周處於20點以下，預告樓價調整幅度擴大。自7月美國加息0.75厘後，CVI走勢持續向下，由40點好淡分界區間下限跌至20點水平，連跌四周共22.56點，但CVI未有跌穿10點水平，預示樓價調整幅度有限，未有轉勢大跌的信號。他認為，近日本港疫情升溫，加上市場預期息口上升，對銀行按揭估價取態的影響，需密切關注。

2022年1月至3月CVI曾經上衝40點水平，但其後走勢持續向下，兼跌破20點水平。新春前四周CVI企穩40點水平，但未能升穿40點。新春後第五波疫情惡化，CVI由40.60點跌至15.04點的低位，連跌六周共25.56點。同期CCL由185點水平反覆回軟到177點的低位，隨後疫情降溫，加上二手成交增多，CVI見底反彈，同期樓價亦見底回升。

上一次CVI處於20點以下，是今年7月，當時銀行應對7月美國加息的預期，CVI單周急跌25.56點，由43.80點跌至18.23點；其後三周CVI於15點到20點之間徘徊，最低15.23點。同期樓價走勢持續窄幅回軟，CCL由181點水平跌至177點的低位，結束早前於180點到182點徘徊。