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地產
2022-06-27 10:39:02

樓市走勢｜中原十大屋苑周末僅8宗成交 按周略回升 6個屋苑捧蛋

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在新盤搶客、疫情反覆及加息陰霾下，二手樓交投淡靜。中原陳永傑認為，如二手樓業主肯讓步，相信仍能吸引買家入市。

在新盤搶客、疫情反覆及加息陰霾下，二手樓交投淡靜。中原陳永傑認為，如二手樓業主肯讓步，相信仍能吸引買家入市。

中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得8宗成交，較上周錄5宗回升60%，但零成交屋苑仍錄6個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日本港疫情反覆，加上美國加息沖擊下，買家入市心態較為猶豫，市場觀望氣氛濃厚；一手市場方面，周五至周日共錄得約180宗成交，搶去二手樓注意力，不過部分向隅客亦開始回流二手市場，只要業主肯讓步，亦能吸引買家入市。

十大屋苑之一的海怡半島，在上周末錄零成交，本周末則錄得3宗。(蘇文傑攝)

十大屋苑之一的海怡半島，在上周末錄零成交，本周末則錄得3宗。(蘇文傑攝)

海怡半島上周零成交 本周錄3

港島區方面，中原地產海怡西翼第二分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末錄得3宗成交，較上週末錄零成交明顯增加，成交單位包括1座低層C室，實用面積629方呎，建築面積776方呎，三房連套房間隔，剛以982萬元成交，折合實用呎價15,612元，屬近期低價成交。

九龍區方面，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城本周末錄得1宗買賣成交，比上周末零成交亦有改善。新成交為17座低層A室，實用面積748方呎，三房間隔，日前以950萬元沽出，折合平均實用呎價12,701元。原業主於2013年以685萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利265萬元，單位升值38.7%

至於新界區，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，加息影響買家入市信心，加上6月份市場聚焦一手，分散二手注意力，其中沙田第一城6月至今共錄約15宗成交，本週末錄2宗，新近成交包括39座低層H室，單位建築面積410方呎，實用面積304方呎，兩房間隔，開價約515萬元，日前議價後以503萬元易手，實用面積呎價16,546元。

中原十大屋苑周六、日成交量

地區

屋苑

周六、日成交量

/按周升跌幅

平均實用呎()

/按周升跌幅

平均建築

呎價()

香港

太古城

0(上周末1宗成交)

-

-

康怡花園

0(無升跌)

-

-

海怡半島

3(上周末0宗成交)

16490(-)

14002

九龍

美孚新邨

0(無升跌)

-

-

麗港城

1(上周末0宗成交)

12701(-)

10193

黃埔花園

0(上周末1宗成交)

-

-

新都城

0(上周末1宗成交)

-

-

新界

沙田第一城

2(上周末0宗成交)

17524(-)

14455

嘉湖山莊

2(+100%)

10947(-0.7%)

8220

映灣園

0(上周末1宗成交)

-

-

 

合計

8 (+60%)

-

-

綜合市場成交數據

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