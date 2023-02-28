樓市走勢｜中原十大屋苑2月錄304宗 創10個月新高 小陽春延續

中原地產十大屋苑2月錄得304宗成交，按月上升4.8%，創10個月新高，亦為近10個月來首次突破300宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中港兩地全面通關，口罩令亦取消，本港正踏上復常之路，加上加息步伐放慢、預算案減首置印花稅等利好消息，發展商亦看準時機加快推盤步伐，令一、二手成交暢旺，買家恢復入市信心，趁樓價未重返高位時入市，農曆新年後小陽春格局持續。

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城2月錄得36宗成交，較上月跌12.2%，平均實用呎價則上升7.7%至17,784元。另外，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，康怡花園2月錄得21宗成交，按月上升16.7%，平均實用呎價15,033元，按月跌3.1%，而康怡及鰂魚涌區錄得76宗成交，創近兩年單月成交量新高。

太古城2月份錄得36宗買賣成交，較上月跌12.2%，平均實用呎價則上升7.7%至17,784元。(資料圖片)

美孚新邨呎價仍低水 料下月交投仍旺

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平指，美孚新邨本月錄得51宗成交，按月反彈近六成，平均實用呎價亦微升至11,267元。由於屋苑呎價仍屬低水，買家恐遲買會貴，紛紛加快入市步伐，令交投顯著增加，他預料區內下月二手交投仍舊活躍。

中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇稱，本月樓市利好消息接踵而至，上月農曆新年長假累積下來的購買力，月初已全面爆發，加上美國議息收窄及本港調整首置客印花稅稅階等因素，令區內二手交投持續加快，其中將軍澳上車屋苑新都城本月全月最終錄得24宗成交，按月升14.3%，平均實用呎價則下調至14,438元。