樓市走勢｜中原十大屋苑8月錄159宗成交 按月升11.2% 全線實呎跌 跌幅最多逾一成

中原地產十大屋苑8月份錄得159宗成交，較7月143宗按月升11.2%，終止連續3個月的跌勢，而十大屋苑全線實用呎價均下跌，跌幅介乎1.3%至11.8% (詳見附表)。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手新盤低開吸客，搶去市場大量購買力，令二手成交量直接受壓；二手業主見市況淡靜，願意減價讓步，擴闊議價空間，重新吸引一批睇樓客逆市覓筍盤，帶動二手成交量輕微回升。

平盤才獲承接 港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城8月錄得14宗成交，較上月16宗少2宗或12.5%，平均實用呎價18,691元。二手樓價受加息影響回軟，普遍買家持觀望態度，有部分業主見市況淡靜，願意減價，成交逐漸出現。另外，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑稱，康怡花園8月錄得3宗成交，與上月相同，平均實用呎價16,279元，按月下跌9.7%。康怡花園本月除了一宗複式成交外，另外2宗成交實用呎價均低於16,000元。多個新盤推出搶客，二手市場只有平盤才獲承接，加上進入加息周期，不少業主選擇提早獲利離場。

減價刺激交投 致量升價跌 九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月全月最終錄得23宗二手買賣成交，按月再升9.5%，創近3個月新高，惟平均實用呎價則跌穿1.2萬元關口，最新報11,864元，創2017年6月後新低，可見二手業主陸續減價求售，刺激屋苑本月交投呈量升價跌現象，料9月交投平穩。而中原地產將軍澳都會駅第一分行分區營業經理柯勇表示，新都城本月全月錄得24宗買賣成交，按月急升五成，全因業主讓步減價，屋苑現時平均實用呎價已跌至15,449元，按月急跌7.5%，屬近年低位，吸引觀望多時的買家亦出動睇樓，遇上心水戶積極議價，帶動屋苑成交靜市升溫，料下月交投穩步向上。

議幅擴大 吸買家入市 新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城本月共錄約28宗成交，對比上月錄22宗升27.3%，平均實用呎價約15,570元水平對比上月跌約2.4%，呈價跌量升局面。近日本港疫情反覆，加上美國加息因素，令不少買家對入市感猶豫，不過一手熱賣，加上部分心急業主願提供較大議價空間，市場上剛性需求強勁，亦吸引不少用家把握機會入市，帶動交投。此外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊8月錄得25宗買賣成交，較上月20宗回升5宗或25%，呎價則較上月跌1.7%，本月報10,300元。成交量略為改善，主要因為有筍盤出現，吸引買家入市。現時議價空間一般最多約6%，個別業主願意提供更大議幅。最近市場缺乏利好消息，加上新盤接連低價出擊，二手市況低迷。買家預期樓價繼續下跌，只有大減價筍盤才有承接。