樓市走勢｜中原十大屋苑8月錄159宗成交 按月升11.2% 全線實呎跌 跌幅最多逾一成

中原地產十大屋苑8月份錄得159宗成交，較7月143宗按月升11.2%，終止連續3個月的跌勢，而十大屋苑全線實用呎價均下跌，跌幅介乎1.3%至11.8% (詳見附表)。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手新盤低開吸客，搶去市場大量購買力，令二手成交量直接受壓；二手業主見市況淡靜，願意減價讓步，擴闊議價空間，重新吸引一批睇樓客逆市覓筍盤，帶動二手成交量輕微回升。
平盤才獲承接
港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城8月錄得14宗成交，較上月16宗少2宗或12.5%，平均實用呎價18,691元。二手樓價受加息影響回軟，普遍買家持觀望態度，有部分業主見市況淡靜，願意減價，成交逐漸出現。另外，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑稱，康怡花園8月錄得3宗成交，與上月相同，平均實用呎價16,279元，按月下跌9.7%。康怡花園本月除了一宗複式成交外，另外2宗成交實用呎價均低於16,000元。多個新盤推出搶客，二手市場只有平盤才獲承接，加上進入加息周期，不少業主選擇提早獲利離場。
減價刺激交投 致量升價跌
九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月全月最終錄得23宗二手買賣成交，按月再升9.5%，創近3個月新高，惟平均實用呎價則跌穿1.2萬元關口，最新報11,864元，創2017年6月後新低，可見二手業主陸續減價求售，刺激屋苑本月交投呈量升價跌現象，料9月交投平穩。而中原地產將軍澳都會駅第一分行分區營業經理柯勇表示，新都城本月全月錄得24宗買賣成交，按月急升五成，全因業主讓步減價，屋苑現時平均實用呎價已跌至15,449元，按月急跌7.5%，屬近年低位，吸引觀望多時的買家亦出動睇樓，遇上心水戶積極議價，帶動屋苑成交靜市升溫，料下月交投穩步向上。
議幅擴大 吸買家入市
新界區方面，中原地產沙田第一城分行區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城本月共錄約28宗成交，對比上月錄22宗升27.3%，平均實用呎價約15,570元水平對比上月跌約2.4%，呈價跌量升局面。近日本港疫情反覆，加上美國加息因素，令不少買家對入市感猶豫，不過一手熱賣，加上部分心急業主願提供較大議價空間，市場上剛性需求強勁，亦吸引不少用家把握機會入市，帶動交投。此外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊8月錄得25宗買賣成交，較上月20宗回升5宗或25%，呎價則較上月跌1.7%，本月報10,300元。成交量略為改善，主要因為有筍盤出現，吸引買家入市。現時議價空間一般最多約6%，個別業主願意提供更大議幅。最近市場缺乏利好消息，加上新盤接連低價出擊，二手市況低迷。買家預期樓價繼續下跌，只有大減價筍盤才有承接。
附表：十大屋苑8月成交統計
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地區
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屋苑
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8月成交量
/按月變幅
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7月
成交量
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8月平均實用呎
價(元)/按月變幅
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7月平均
實用呎價(元)
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7月平均
建築呎價(元)
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港島
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太古城
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14(-12.5%)
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16
|
18691(-1.7%)
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19021
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16045
|
康怡花園
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3(無升跌)
|
3
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16279(-9.7%)
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18020
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13349
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海怡半島
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8(+14.3%)
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7
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15788(-11.3%)
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17808
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12620
|
九龍
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美孚新邨
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23(+9.5%)
|
21
|
11864(-6.1%)
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12637
|
8898
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麗港城
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10(-37.5%)
|
16
|
13100(-8.4%)
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14296
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10966
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黃埔花園
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17(+6.3%)
|
16
|
15328(-1.3%)
|
15533
|
13190
|
新都城
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24(+50%)
|
16
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15449(-7.5%)
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16694
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10921
|
新界
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沙田第一城
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28(+27.3%)
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22
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15570(-2.4%)
|
15960
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11786
|
嘉湖山莊
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25(+25%)
|
20
|
10300(-1.7%)
|
10473
|
8008
|
映灣園
|
7(+16.7%)
|
6
|
11322(-11.8%)
|
12839
|
8498
|
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合計
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159(+11.2%)
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143
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