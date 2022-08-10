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2022-08-10 16:35:30

樓市走勢｜中原城市租金指數暑期暢旺 連升兩個月 料第3季租金續升

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中原研究報告顯示，今年7月中原城市租金指數CRI最新報112.17點，按月升0.06%，數字創5個月新高及連升2個月。(資料圖片)

中原研究報告顯示，今年7月中原城市租金指數CRI最新報112.17點，按月升0.06%，數字創5個月新高及連升2個月。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年7月中原城市租金指數CRI最新報112.17點，按月升0.06%CRI(中小型單位)113.90點，按月升0.06%CRI(大型單位)101.33點，按月升0.03%CRICRI(中小型單位)CRI(大型單位)齊創5個月新高，兼齊升2個月，分別累升0.50%0.53%0.22%。而中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass117.02點，按月跌0.17%，主要受4區租金反覆影響所致。

租賃持續升 料第3季租金續向上

黃良昇表示，CRI連升2個月是近11個月以來首見，即20218月後再現，確認租金成功由111點低位止跌回升。私人住宅市場順利進入傳統暑期租賃旺季，租務宗數持續上升，有跡象顯示租金踏入復甦階段，相信第3季租金繼續穩步向上。

4區租金走勢反覆

4區租金方面，黃良昇稱1區升3區跌，走勢各自反覆，其中新界西CRI_Mass140.98點，創6個月新高，按月升1.03%，升幅11個月以來最大，連升3個月共1.97%。港島CRI_Mass109.90點，按月跌0.41%，連升3個月後回軟。新界東CRI_Mass132.21點，按月跌0.68%，連續5個月於低位反覆，等待向上。至於九龍CRI_Mass102.13點，創71個月新低(20168月低見100.48)，按月跌0.6%，連跌5個月共4.26%，繼續尋底。

7月各區租賃較活躍屋苑呎租

7月各區租賃較活躍的成份屋苑計，港島方面，囍匯實呎調整租金報53/呎、太古城報36.3/呎、海怡半島報35.4/呎、杏花村報34.3/呎。九龍方面，海逸豪園報35.8/呎、將軍澳中心/將軍澳豪庭報33.7/呎、美孚新村報30.3/呎、麗港城報28.1/呎。新界東方面，沙田第一城報37.9/呎、名城報32.7/呎、嵐山報30.6/呎。新界西方面，尚悅報27.9/呎、映灣園報24.6/呎、嘉湖山莊報22.8/呎。

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