樓市走勢｜中原城市租金指數暑期暢旺 連升兩個月 料第3季租金續升

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年7月中原城市租金指數CRI最新報112.17點，按月升0.06%。CRI(中小型單位)報113.90點，按月升0.06%。CRI(大型單位)報101.33點，按月升0.03%。CRI、CRI(中小型單位)及CRI(大型單位)齊創5個月新高，兼齊升2個月，分別累升0.50%、0.53%及0.22%。而中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報117.02點，按月跌0.17%，主要受4區租金反覆影響所致。

租賃持續升 料第 3 季租金續向上 黃良昇表示，CRI連升2個月是近11個月以來首見，即2021年8月後再現，確認租金成功由111點低位止跌回升。私人住宅市場順利進入傳統暑期租賃旺季，租務宗數持續上升，有跡象顯示租金踏入復甦階段，相信第3季租金繼續穩步向上。

4 區租金走勢反覆 4區租金方面，黃良昇稱1區升3區跌，走勢各自反覆，其中新界西CRI_Mass報140.98點，創6個月新高，按月升1.03%，升幅11個月以來最大，連升3個月共1.97%。港島CRI_Mass報109.90點，按月跌0.41%，連升3個月後回軟。新界東CRI_Mass報132.21點，按月跌0.68%，連續5個月於低位反覆，等待向上。至於九龍CRI_Mass報102.13點，創71個月新低(2016年8月低見100.48點)，按月跌0.6%，連跌5個月共4.26%，繼續尋底。