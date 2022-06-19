樓市走勢｜中原研究：上半年一手及二手價量同跌 料一手宗數將創近9年新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至6月15日，今年6月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得751宗，總值82.1億元，預期整月約1,300宗及140億元，將較5月的1,486宗及182.5億元，分別下跌12.5%及23.3%。數字反映發展商積加快推盤，新盤銷情理想，帶動一手交投連續兩個月企穩1,000宗以上水平。

6 月一手登記宗數 錦上路站柏瓏 II 居首 6月份登記宗數最高的新盤為錦上路站柏瓏II，暫錄506宗，總值45.3億元，何文田瀚名錄39宗，位列第二，總值3.33億元，而大角咀利奧坊‧壹隅錄25宗，排名第三，總值1.7億元。二手方面，6月份二手私人住宅買賣合約登記暫錄1,585宗，總值138.3億元，預測整月登記約3,500宗及320億元，將較5月的4,304宗及386.6億元，分別下跌18.7%及17.2%。黃良昇稱，美國持續加息，買家的入市態度趨向謹慎，二手市道略為回軟，但仍然活躍。至於大型屋苑方面，截止至6月15日，6月份嘉湖山莊、沙田第一城、美孚新村及太古城，分別暫錄23宗、20宗、17宗及8宗買賣登記。