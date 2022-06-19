樓市走勢｜中原研究：上半年一手及二手價量同跌 料一手宗數將創近9年新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至6月15日，今年6月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得751宗，總值82.1億元，預期整月約1,300宗及140億元，將較5月的1,486宗及182.5億元，分別下跌12.5%及23.3%。數字反映發展商積加快推盤，新盤銷情理想，帶動一手交投連續兩個月企穩1,000宗以上水平。
6月一手登記宗數 錦上路站柏瓏II居首
6月份登記宗數最高的新盤為錦上路站柏瓏II，暫錄506宗，總值45.3億元，何文田瀚名錄39宗，位列第二，總值3.33億元，而大角咀利奧坊‧壹隅錄25宗，排名第三，總值1.7億元。二手方面，6月份二手私人住宅買賣合約登記暫錄1,585宗，總值138.3億元，預測整月登記約3,500宗及320億元，將較5月的4,304宗及386.6億元，分別下跌18.7%及17.2%。黃良昇稱，美國持續加息，買家的入市態度趨向謹慎，二手市道略為回軟，但仍然活躍。至於大型屋苑方面，截止至6月15日，6月份嘉湖山莊、沙田第一城、美孚新村及太古城，分別暫錄23宗、20宗、17宗及8宗買賣登記。
第五波疫情打擊一及二手買賣
按半年方面，2022年上半年一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得4,202宗，總值548.9億元，預計整個上半年有4,750宗及610億元，將較2021年下半年的9,281宗及1,190.9億元，分別各下跌48.8%，估計宗數將創2013年上半年4,316宗後的近9年新低，金額將創2013年下半年523億元後的8年半新低。黃良昇指，雖然今年第二季新盤交投暢旺，但首季受疫情影響，發展商暫緩推盤，拖累上半年一手登記下調。另外，今年上半年二手私人住宅買賣合約登記暫錄16,928宗，總值1,552.7億元，預計整個上半年約18,800宗及1,730億元，將較2021年下半年的22,667宗及2,100.7億元，分別下跌17.1%及17.6%，而估計宗數將創2019年下半年15,512宗後的2年半新低，金額則將創2020年上半年1,616.8億元後的2年新低。數字顯示第五波疫情打擊，今年上半年二手買賣減少。