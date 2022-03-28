樓市走勢｜中原研究：受放寬按保刺激 千萬或以上二手私樓成交增

自從2019年10月政府放寬按揭保險的樓價上限，促進其後兩年符合按保要求的私人住宅買賣。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，以2020年計，全港價值800萬元或以下的二手私人住宅登記有27,213宗，按年升10.8%，當中升幅增長集中於新界區，有16,581宗，按年升20.4%。相反，港島區及九龍區分別有3,961宗及6,671宗，按年跌1.3%及1.4%。

800 萬或以下登記數字按年增長 另外，以2021年計，全港價值800萬元或以下的登記則有31,978宗，按年升17.5%，反映數字繼續增長，並且升幅擴大。其中九龍區佔8,142宗，按年升22.1%，港島區佔4,655宗，按年升17.5%，而新界區佔19,181宗，按年升15.7%。