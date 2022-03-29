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2022-03-29 18:00:34

樓市走勢｜中原研究：洋房買賣合約登記整體錄32宗 創28個月新低

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2月份整體洋房（包括一手及二手）買賣合約登記錄得32宗，總值12.97億元，較1月的54宗及總值36.52億元，分別大幅下跌40.7%及64.5%。（大埔泓山資料圖片）

2月份整體洋房（包括一手及二手）買賣合約登記錄得32宗，總值12.97億元，較1月的54宗及總值36.52億元，分別大幅下跌40.7%及64.5%。（大埔泓山資料圖片）

差估署最新公布2月份樓價指數創一年新低，反映2月傳統淡季及第五波疫情醞釀期，令整體市況低迷，樓價應聲下跌，而2月份整體洋房（包括一手及二手）買賣合約登記錄得32宗，總值12.97億元，較1月的54宗及總值36.52億元，分別大幅下跌40.7%64.5%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，宗數是創20191023宗後的28個月新低，金額則創20191112.02億元後的27個月新低。由於1月期間疫情擴大，市場觀望氣氛濃厚，而且政府收緊防疫措施，窒礙樓市活動，洋房市道明顯放緩。

受疫情打擊影響，加上洋房新盤供應匱乏，2月份一手洋房買賣合約登記僅得5宗。（種植道11號資料圖片）

受疫情打擊影響，加上洋房新盤供應匱乏，2月份一手洋房買賣合約登記僅得5宗。（種植道11號資料圖片）

2月份一手洋房登記僅5

一手方面，20222月份一手洋房買賣合約登記錄得5宗，總值6.63億元，較1月的14宗及17.22億元，分別下跌64.3%61.5%。而一手洋房交投回落至10宗以下低位，顯示受疫情打擊影響，洋房新盤供應匱乏。至於二手方面，20222月份二手洋房買賣合約登記錄得27宗，總值6.34億元，較1月的40宗及19.30億元，分別下跌32.5%67.2%，反映疫情持續，樓市調整，用家及投資者的入市意欲減慢，二手洋房市況轉弱。

保利置業(119)旗下屯門青山灣瑧譽，由22幢洋房及19間居室組成，在2月份錄得一宗價值1.84億元成交，屬今年2月最高金額之洋房買賣成交。

保利置業(119)旗下屯門青山灣瑧譽，由22幢洋房及19間居室組成，在2月份錄得一宗價值1.84億元成交，屬今年2月最高金額之洋房買賣成交。

屯門瑧譽10號屋 2月最貴洋房成交

另外，在2月份金額達1億元以上的洋房買賣登記共有4宗，當中金額最高是屯門瑧譽10號洋房，成交價錄1.84億元，其次是又一村緹山16號洋房及6號洋房，成交價分別錄1.74億元及1.66億元，而大埔比華利山別墅3期湖景道191號洋房，錄1.10億元。

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