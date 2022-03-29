樓市走勢｜中原研究：洋房買賣合約登記整體錄32宗 創28個月新低

差估署最新公布2月份樓價指數創一年新低，反映2月傳統淡季及第五波疫情醞釀期，令整體市況低迷，樓價應聲下跌，而2月份整體洋房（包括一手及二手）買賣合約登記錄得32宗，總值12.97億元，較1月的54宗及總值36.52億元，分別大幅下跌40.7%及64.5%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，宗數是創2019年10月23宗後的28個月新低，金額則創2019年11月12.02億元後的27個月新低。由於1月期間疫情擴大，市場觀望氣氛濃厚，而且政府收緊防疫措施，窒礙樓市活動，洋房市道明顯放緩。

2 月份一手洋房登記僅 5 宗 一手方面，2022年2月份一手洋房買賣合約登記錄得5宗，總值6.63億元，較1月的14宗及17.22億元，分別下跌64.3%及61.5%。而一手洋房交投回落至10宗以下低位，顯示受疫情打擊影響，洋房新盤供應匱乏。至於二手方面，2022年2月份二手洋房買賣合約登記錄得27宗，總值6.34億元，較1月的40宗及19.30億元，分別下跌32.5%及67.2%，反映疫情持續，樓市調整，用家及投資者的入市意欲減慢，二手洋房市況轉弱。