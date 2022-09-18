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地產
2022-09-18 15:28:45

樓市走勢｜中原預測第三季樓宇買賣約1.54萬宗 按季跌近兩成

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美國持續加息，打擊樓市氣氛，加上樓價回軟，影響第三季整體交投放緩，中原預計第三季整體樓宇買賣合約登記錄約15,400宗，將按季下跌19.3%，(資料圖片)

美國持續加息，打擊樓市氣氛，加上樓價回軟，影響第三季整體交投放緩，中原預計第三季整體樓宇買賣合約登記錄約15,400宗，將按季下跌19.3%，(資料圖片)

截止至914日，今年第三季整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄12,516宗及1,487.6億元。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，預計整個第三季約錄15,400宗及1,680億元，將按季下跌19.3%2.3%，反映美國持續加息，打擊樓市氣氛，加上樓價調整回軟，影響第三季整體交投放緩。

按月方面，今年9月暫錄2,281宗及152.3億元，預計全月約5,200宗及350億元，將較8月的5,238宗及916.0億元，分別下跌0.7%61.8%；金額顯著下跌，主要是8月份中環交易廣場有3宗商廈及商舖巨額登記(總值527.39億元)推高基數所致。若扣除後，9月份金額錄388.6億元，按月下跌9.9%，將創今年3月的348.3億元後6個月新低。

9月份二手私樓暫錄940宗及67.7億元，宗數及金額齊創2020年1月後32個月新低。(資料圖片)

9月份二手私樓暫錄940宗及67.7億元，宗數及金額齊創2020年1月後32個月新低。(資料圖片)

加息壓力致入市審慎

二手私樓方面，截止至914日，9月暫錄940宗及67.7億元，預計全月約有2,200宗及180億元，將較8月份的2,341宗及193.0億元，分別下跌6.0%6.7%；宗數及金額將齊創20201月的1,978宗及153.7億元後32個月新低。按季方面，第三季暫錄5,569宗及458.5億元，預計整個第三季約6,800宗及570億元，將按季下跌37.3%41.0%；宗數及金額將齊創2018年第四季的5,159宗及445.2億元後15個季度新低。數據反映在加息壓力下，買家入市態度審慎，拖累登記數字明顯回落。

新界指標屋苑之一的沙田第一城，暫列9月份二手買賣宗數最多的屋苑。(資料圖片)

新界指標屋苑之一的沙田第一城，暫列9月份二手買賣宗數最多的屋苑。(資料圖片)

沙田第一城暫膺9月買賣之首

大型屋苑截止至914日，9月沙田第一城暫錄23(1.29億元)、嘉湖山莊暫錄19(1.11億元)、美孚新村暫錄14(1.12億元)及太古城暫錄4(0.48億元)。而一手私樓截止至914日，9月份暫錄860宗及59.5億元，預計全月約有1,400宗及100億元，將較8月份的1,555宗及119.7億元，分別下跌10.0%16.4%，金額將創20224月的36.2億元後5個月新低。數字反映8月發展商積極推售新盤，宗數有望連續5個月企穩1,000宗以上水平。按季方面，第三季暫錄3,584宗及313.4億元，預計整個第三季約4,100宗及350億元，將按季上升31.5%及下跌8.1%；宗數將創2021年第四季的4,635宗後3個季度新高，顯示第三季期間有多個大型新盤開售，市場反應熱烈。
至於9月份登記暫時最高的新盤是屯門NOVO LAND1B期，暫錄368宗及23.16億元；粉嶺One Innovale - Archway則位列第二，暫錄246宗及12.13億元。位列第三的是屯門NOVO LAND1A期，暫錄140宗及8.34億元。

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