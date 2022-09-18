樓市走勢｜中原預測第三季樓宇買賣約1.54萬宗 按季跌近兩成

截止至9月14日，今年第三季整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄12,516宗及1,487.6億元。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，預計整個第三季約錄15,400宗及1,680億元，將按季下跌19.3%及2.3%，反映美國持續加息，打擊樓市氣氛，加上樓價調整回軟，影響第三季整體交投放緩。

按月方面，今年9月暫錄2,281宗及152.3億元，預計全月約5,200宗及350億元，將較8月的5,238宗及916.0億元，分別下跌0.7%及61.8%；金額顯著下跌，主要是8月份中環交易廣場有3宗商廈及商舖巨額登記(總值527.39億元)推高基數所致。若扣除後，9月份金額錄388.6億元，按月下跌9.9%，將創今年3月的348.3億元後6個月新低。

加息壓力致入市審慎 二手私樓方面，截止至9月14日，9月暫錄940宗及67.7億元，預計全月約有2,200宗及180億元，將較8月份的2,341宗及193.0億元，分別下跌6.0%及6.7%；宗數及金額將齊創2020年1月的1,978宗及153.7億元後32個月新低。按季方面，第三季暫錄5,569宗及458.5億元，預計整個第三季約6,800宗及570億元，將按季下跌37.3%及41.0%；宗數及金額將齊創2018年第四季的5,159宗及445.2億元後15個季度新低。數據反映在加息壓力下，買家入市態度審慎，拖累登記數字明顯回落。