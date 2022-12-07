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2022-12-07 21:00:00

樓市走勢｜中原：入市4年或以下沽貨 帳面平手及蝕讓比例達45%

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樓市走勢｜中原：入市4年或以下沽貨 帳面平手及蝕讓比例達45%

本次統計只包括今年6月1日至11月15日註冊的二手私人住宅，當中不包括內部轉讓。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，美國聯儲局今年5月宣布加息0.5厘後，統計6月至11月中全港8,510宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記，當中上手業主於20182022年間購入(持貨4年或以下)的帳面平手及蝕讓比例錄45%；而帳面獲利比例只有55%，大幅低於2017年前買入逾九成的帳面獲利比例，平均帳面獲利幅度亦只有10%。若扣除交易成本，可能要虧蝕或只有微利。

以買入時間分析，上手業主於20132017年間購入(持貨5年至9)私人住宅共錄得2,704宗，佔成交宗數超過三成。其次為20082012(持貨10年至14)，共錄得2,181宗，佔成交宗數二成六。20182022(持貨4年或以下)，共錄得1,525宗，佔一成八。

帳面獲利比例計，原業主於19952012年購入(持貨10年或以上)，超過99%都能錄得帳面獲利。但原業主於2013年或之後購入(持貨少於10)，帳面獲利的比例開始有下降趨勢，20132017年間購入(持貨5年至9)帳面獲利比例由94%跌至20182022(持貨4年或以下)只有55%

樓市走勢｜中原：入市4年或以下沽貨 帳面平手及蝕讓比例達45%

二手買入獲利比例較一手買入高。(資料圖片)

二手買入獲利比例較一手買入高

二手買入獲利比例(91%)較一手買入高(86%)19952012年二手買入及19952007年一手買入全部錄得獲利，20132017年二手買入獲利比例(96%)較一手買入(88%)高，但20182022年一手買入獲利比例(60%)則高於二手買入(53%)

帳面獲利幅度方面，上手業主於19952007年買入平均帳面獲利幅度超過2倍，而20032007年間買入的帳面獲利幅度最高，達2.88倍。2008年或之後買入的平均帳面獲利幅度則有明顯下跌趨勢。原業主於20082012年間購入的平均帳面獲利幅度約1.3倍。20132017年買入下跌至35%20182022年更只有10%

二手買入帳面獲利幅度(1.34)較一手買入高(98%)19972007年二手買入帳面獲利幅度達3倍，一手買入只有2倍，20082012年二手買入帳面獲利幅度1.4倍，一手買入約80%2013年後兩者相差距收窄，20132017年一二手買入帳面獲利幅度均降至三成多，20182022年再同樣下跌至約10%

根據土地註冊處，最早註冊記錄為19957月。本次統計只包括今年61日至1115日註冊的二手私人住宅，當中不包括內部轉讓。獲利率是根據帳面成交價和已知上手成交價計算所得的百分比，當中不包括任何交易成本或優惠(如稅項或回贈)

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