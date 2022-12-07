樓市走勢｜中原：入市4年或以下沽貨 帳面平手及蝕讓比例達45%

本次統計只包括今年6月1日至11月15日註冊的二手私人住宅，當中不包括內部轉讓。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，美國聯儲局今年5月宣布加息0.5厘後，統計6月至11月中全港8,510宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記，當中上手業主於2018至2022年間購入(持貨4年或以下)的帳面平手及蝕讓比例錄45%；而帳面獲利比例只有55%，大幅低於2017年前買入逾九成的帳面獲利比例，平均帳面獲利幅度亦只有10%。若扣除交易成本，可能要虧蝕或只有微利。

以買入時間分析，上手業主於2013至2017年間購入(持貨5年至9年)私人住宅共錄得2,704宗，佔成交宗數超過三成。其次為2008至2012年(持貨10年至14年)，共錄得2,181宗，佔成交宗數二成六。2018至2022年(持貨4年或以下)，共錄得1,525宗，佔一成八。

帳面獲利比例計，原業主於1995至2012年購入(持貨10年或以上)，超過99%都能錄得帳面獲利。但原業主於2013年或之後購入(持貨少於10年)，帳面獲利的比例開始有下降趨勢，2013至2017年間購入(持貨5年至9年)帳面獲利比例由94%跌至2018至2022年(持貨4年或以下)只有55%。