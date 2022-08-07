樓市走勢｜中原：十大傳統屋苑7月買賣登記錄142宗 創近3年新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年7月份十大藍籌屋苑買賣合約登記錄142宗及12.17億元，較6月的232宗及19.48億元，分別下跌38.8%及37.5%，宗數創2019年9月的124宗後第34個月新低，金額則創2020年1月的11.71億元後第30個月新低。他指出，受美國持續加息影響，二手市況轉淡，買家入市態度轉趨審慎，以致傳統大型屋苑交投明顯放緩。

嘉湖山莊7月錄 29 宗居首 十大屋苑中，今年7月份嘉湖山莊錄得最多買賣登記，錄29宗，總值1.67億元，位列第二是太古城，錄20宗，總值2.3億元，美孚新村及沙田第一城則並列第三，各錄16宗，分別總值1.39億元及0.91億元。其餘6個屋苑的二手買賣登記為海怡半島(13宗及1.46億元)、黃埔花園(12宗及1.16億元)、麗港城(12宗及1.05億元)、杏花村(10宗及0.92億元)、康怡花園(9宗及0.95億元)、匯景花園(5宗及0.36億元)。