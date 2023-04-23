樓市走勢｜中原：十大屋苑周末成交急彈2倍 買家一二手市場兩邊游走

二手業主議價空間擴大，刺激十大屋苑周末交投由低位反彈。據中原地產統計，十大屋苑於周末兩日(22日及23日)錄得9宗成交，按周回升2倍，其中藍田麗港城、紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊各錄得2宗成交；不過仍有4個屋苑成交「捧蛋」，整體而言交投偏靜。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一手新盤接連推出，訂價甚有競爭力，繼續搶去市場焦點，二手交投受壓，部分心急放盤業主唯有略為擴大議幅，希望吸引買家，現時買家於一手及二手市場兩邊游走，選擇心水筍盤入市。

黃埔花園三房套 1090 萬易手

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸指，黃埔花園周末錄得2宗成交，包括屋苑12期2座低層C室，實用面積約729方呎，三房套間隔，議價後以1,090萬元成交，呎價約14,952元。據了解，原業主早於1996年以約466萬元購入物業，持貨27年，是次轉手帳面獲利624萬元，單位期內升值約1.3倍。

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