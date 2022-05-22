樓市走勢｜中原：十大屋苑周末錄11宗成交 半數零成交

近月一手樓市場熱鬧，多個新盤相繼推出，令二手樓交投下跌。中原地產十大屋苑本周末錄得11宗成交，按周下跌3宗或21.4%，數字已連續10周企穩雙位數水平；但本周零成交屋苑增至5個，偏布港九新界，其中新都城及嘉湖山莊表現最佳，各錄3宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月樓市焦點落於一手市場，各區均有新盤開售，加上經濟復甦初期，發展商訂價相對保守，部分更低於同區二手價，吸引買家入市。買家在選擇大增下，自然貨比三家，二手交投難免稍為放慢，二手業主或需進一步擴大議幅，增加吸引力。

海怡半島本月暫錄 6 宗 料全月交投創新低 港島區方面，中原地產海怡西翼第二分行首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島本周末僅錄得1宗成交，單位為21座中層D室，實用面積584方呎，三房套房加儲物房間隔，享東北內園泳池景，成交價1,028萬元，實用呎價17,603元。而海怡半島本月至今暫僅錄6宗成交，交投明顯拉鋸，加上新盤搶客，令二手交投進一步受壓，料全月交投有機會創新低。