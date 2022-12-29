樓市走勢｜中原：山頂南區明年二手樓價及租金波幅5%至10%

圖左為中原地產山頂南區、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠；右為中原測量師行執行董事張競達。

今年初爆發第5波新冠肺炎疫情，而《施政報告》未有「減辣」及息口趨升下，令樓市氣氛轉差，豪宅市場表現大受打擊。中原地產山頂南區、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠指，據中原統計，總結山頂南區今年一手及二手市場共錄75宗成交，成交金額達107.81億元，成交宗數較去年200宗跌62.5%，為2015年有紀錄以來新低；成交金額較去年的261.04億元挫58.7%，顯示今年山頂南區成交量一手及二手均「價量齊跌」。

中原地產今日(29日)發表「山頂/南區2022物業市場總結及2023年展望」指，今年山頂南區共錄得69宗二手豪宅買賣成交，較2021年的178宗，跌61.2%，為2011年有紀錄以來新低；總金額方面，共涉資84.21億元，較2021年的184.4億元，少54.3%。

至於一手成交則錄得6宗，為2015年有紀錄以來新低，較2021年的22宗大幅下跌72.7%，成交金額達23.6億元，較2021年76.64億元挫69.2%。何兆棠表示，今年多間內房相繼現債務危機，影響內地富豪購買意欲。發展商惜售，期望通關後經濟加快復甦，市場交投氣氛可改善。