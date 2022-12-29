樓市走勢｜中原：山頂南區明年二手樓價及租金波幅5%至10%

今年初爆發第5波新冠肺炎疫情，而《施政報告》未有「減辣」及息口趨升下，令樓市氣氛轉差，豪宅市場表現大受打擊。中原地產山頂南區、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠指，據中原統計，總結山頂南區今年一手及二手市場共錄75宗成交，成交金額達107.81億元，成交宗數較去年200宗跌62.5%，為2015年有紀錄以來新低；成交金額較去年的261.04億元挫58.7%，顯示今年山頂南區成交量一手及二手均「價量齊跌」。
中原地產今日(29日)發表「山頂/南區2022物業市場總結及2023年展望」指，今年山頂南區共錄得69宗二手豪宅買賣成交，較2021年的178宗，跌61.2%，為2011年有紀錄以來新低；總金額方面，共涉資84.21億元，較2021年的184.4億元，少54.3%。
至於一手成交則錄得6宗，為2015年有紀錄以來新低，較2021年的22宗大幅下跌72.7%，成交金額達23.6億元，較2021年76.64億元挫69.2%。何兆棠表示，今年多間內房相繼現債務危機，影響內地富豪購買意欲。發展商惜售，期望通關後經濟加快復甦，市場交投氣氛可改善。
租賃市場錄成交429宗
租賃方面，2022年租賃成交錄429宗，比2021年減少24.3%，總成交金額0.4763億元，亦降28.6%。今年10萬至20萬元的租賃成交最受影響，受外資公司撤離香港、部分公司倒閉及縮緊開支影響，流失部分目標租客。山頂南區第四季租賃宗數錄87宗，比去年同期跌12宗，跌幅達12%，實用呎租約52.3元。第4季0至9.99萬元租賃成交依然佔大多數，佔70%。今年全年實用呎租都保持在52元或以上的水平。
明年一手成交量看好增2倍
何兆棠認為，疫情平穩，政府今日起取消所有社交距離措施，只維持口罩令，明年初有望通關，相信會加快社會復甦，利好樓市。美國加息估計將近見頂， 買家恢復入市信心。二手市場方面，銀主盤、財困盤、遺產盤湧現，價錢吸引，而坐享獨立門牌、海景花園等優質洋房可獲買家垂青。他預料，2023年分層單位成交量增加50%，洋房成交量亦有30%增長，二手樓價有約5%至10%波幅。
一手市場方面，建灝地產ONE STANLEY明年第一季隆重登場、會德豐山頂種植道1號超級豪宅別墅、鴨脷洲臨海樓王凱玥明年陸續開售、港島南岸黃竹坑地鐵上蓋第3期及第4期亦會加入戰場、市場百花齊放。山頂南區新樓豪屋現貨因應全新項目推廣受惠。何兆棠估計交投量增加2倍，惟發展商或提供更多折扣優惠吸客下，料樓價水平維持平穩。
籲政府「減辣」 釋放二手市場購買力
租賃市場方面，10萬元以內租賃成交保持平穩，買家轉買為租需求增加。20萬元以上租賃成交對象主要為國內客，而10萬至20萬元租賃成交比較受壓。何兆棠料租賃成交量平穩，租金視乎單位配套及裝修程度，波幅有5%至10%。
何兆棠指，政府早前寬免海外人才來港置業的BSD印花稅，長遠對香港經濟有利，建議政府「減辣」，雙倍印花稅DSD由15%調整至8.5%，有助釋放二手市場購買力。