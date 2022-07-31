樓市走勢｜中原：持續加息打擊入市 7月樓宇買賣合約登記料錄5千宗 創3個月新低及連跌2個月

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，截止至7月27日，整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄4,483宗及380.8億元，預計全月錄5,000宗及420億元，將較6月份的6,290宗及531.6億元，分別下跌20.5%及21%，宗數及金額將齊創4月的4,852宗及417.9億元後3個月新低。數字反映美國持續加息，並擴大加息幅度，打擊樓市氣氛，買家減慢入市步伐，拖累登記連跌2個月。

一手登記連續 3 個月企穩千宗以上 一手私人住宅方面，截止至7月27日，7月份暫錄1,053宗，總值111.8億元，預計全月約有1,200宗及130億元，將較6月份的1,374宗及162.3億元，分別下跌12.7%及19.9%，宗數及金額將齊創今年4月的257宗及36.2億元後3個月新低。反映6月發展商積極推售新盤，大型新盤亦受買家踴躍支持，令宗數連續3個月企穩1,000宗以上水平。至於7月份登記宗數暫時最高的新盤，是將軍澳日出康城11期凱柏峰I，暫錄287宗及24.05億元，大埔白石角Silicon Hill第1期則位列第二，暫錄286宗及22.77億元；位列第三的是紅磡必嘉坊‧㬢匯，暫錄134宗及9.32億元。