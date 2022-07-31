樓市走勢｜中原：持續加息打擊入市 7月樓宇買賣合約登記料錄5千宗 創3個月新低及連跌2個月

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，截止至7月27日，整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄4,483宗及380.8億元，預計全月錄5,000宗及420億元，將較6月份的6,290宗及531.6億元，分別下跌20.5%及21%，宗數及金額將齊創4月的4,852宗及417.9億元後3個月新低。數字反映美國持續加息，並擴大加息幅度，打擊樓市氣氛，買家減慢入市步伐，拖累登記連跌2個月。
一手登記連續3個月企穩千宗以上
一手私人住宅方面，截止至7月27日，7月份暫錄1,053宗，總值111.8億元，預計全月約有1,200宗及130億元，將較6月份的1,374宗及162.3億元，分別下跌12.7%及19.9%，宗數及金額將齊創今年4月的257宗及36.2億元後3個月新低。反映6月發展商積極推售新盤，大型新盤亦受買家踴躍支持，令宗數連續3個月企穩1,000宗以上水平。至於7月份登記宗數暫時最高的新盤，是將軍澳日出康城11期凱柏峰I，暫錄287宗及24.05億元，大埔白石角Silicon Hill第1期則位列第二，暫錄286宗及22.77億元；位列第三的是紅磡必嘉坊‧㬢匯，暫錄134宗及9.32億元。
7月二手登記宗數 較2月第五波時更低
二手私人住宅方面，截止至7月27日，暫錄2,085宗及總值184.6億元，預計全月約有2,300宗及210億元，將較6月份的3,183宗及276.3億元，分別下跌27.7%及24%，宗數將創今年2月的2,254宗後5個月新低，金額則將創2020年1月的153.7億元後30個月新低。數字反映美國加息拖累二手市況回軟，買家轉趨觀望態度。大型屋苑方面，7月份截止至27日，嘉湖山莊暫錄25宗(共1.46億元)、太古城暫錄17宗(共2.03億元)、美孚新村暫錄15宗(共1.30億元)及沙田第一城暫錄12宗(共0.66億元)。