樓市走勢｜中原：料6月一手1300宗 上半年宗數將創近9年新低

受第五波疫情影響，一手樓和二手樓在今年首季交投低迷，成交屢創新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年上半年一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得4,524宗，總值594.9億元，預計整個上半年有4,750宗及615億元，將較2021年下半年的9,281宗及1,190.9億元，分別下跌48.8%及48.4%；並估計宗數將創2013年上半年4,316宗後的近9年新低，金額亦將創2013年下半年523億元後的8年半新低。他指出，雖然今年第二季新盤交投暢旺，但首季受疫情影響，發展商暫緩推盤，拖累上半年一手登記下調。

柏瓏 II 成 6 月銷情最好新盤 截止至6月22日，6月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,073宗，總值128億元，黃良昇預期整月約1,300宗及150億元，將較5月的1,486宗及182.5億元，分別下跌12.5%及17.8%，反映發展商積加快推盤，新盤銷情理想，帶動一手交投連續兩個月企穩1,000宗以上水平。而6月份登記宗數最高的新盤為錦上路站柏瓏II，暫錄635宗，總值56.72億元；大埔白石角Silicon Hill第1期錄63宗，位列第二，總值5.16億元，而何文田瀚名錄61宗，排名第三位，總值5.49億元。