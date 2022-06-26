樓市走勢｜中原：料6月一手1300宗 上半年宗數將創近9年新低

受第五波疫情影響，一手樓和二手樓在今年首季交投低迷，成交屢創新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年上半年一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得4,524宗，總值594.9億元，預計整個上半年有4,750宗及615億元，將較2021年下半年的9,281宗及1,190.9億元，分別下跌48.8%及48.4%；並估計宗數將創2013年上半年4,316宗後的近9年新低，金額亦將創2013年下半年523億元後的8年半新低。他指出，雖然今年第二季新盤交投暢旺，但首季受疫情影響，發展商暫緩推盤，拖累上半年一手登記下調。
柏瓏II成6月銷情最好新盤
截止至6月22日，6月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,073宗，總值128億元，黃良昇預期整月約1,300宗及150億元，將較5月的1,486宗及182.5億元，分別下跌12.5%及17.8%，反映發展商積加快推盤，新盤銷情理想，帶動一手交投連續兩個月企穩1,000宗以上水平。而6月份登記宗數最高的新盤為錦上路站柏瓏II，暫錄635宗，總值56.72億元；大埔白石角Silicon Hill第1期錄63宗，位列第二，總值5.16億元，而何文田瀚名錄61宗，排名第三位，總值5.49億元。
加息令買家審慎 二手市道略回軟
二手樓方面，黃良昇指，今年上半年二手私人住宅買賣合約登記暫錄17,642宗，總值1,611.9億元，預計整個上半年約18,500宗及1,690億元，數字將較2021年下半年的22,667宗及2,100.7億元，分別下跌18.4%及19.6%；估計宗數將創2019年下半年15,512宗後的2年半新低，金額則將創2020年上半年1,616.8億元後的2年新低，顯示第五波疫情打擊，今年上半年二手買賣減少。至於6月份二手私人住宅買賣合約登記暫錄2,299宗，總值197.5億元，預測整月登記約3,200宗及280億元，將較5月的4,304宗及386.6億元，分別下跌25.7%及27.6%。而數字是自今年3月的2,493宗及226.4億元之後，創3個月新低。黃良昇稱，美國持續加息，買家的入市態度趨向謹慎，二手市道略為回軟，但仍然活躍，登記量企穩3,000宗以上。