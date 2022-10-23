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地產
2022-10-23 14:47:36

樓市走勢｜中原：樓宇買賣登記料全年錄約6.3萬宗 創32年歷史新低

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受加息及經濟不穩影響，加上新一份施政報告未有「救市效力」，令整體買賣登記量持續回軟。(資料圖片)

受加息及經濟不穩影響，加上新一份施政報告未有「救市效力」，令整體買賣登記量持續回軟。(資料圖片)

受加息及經濟不穩影響，整體樓市氣氛淡靜，買家趨向觀望，以致登記量回軟。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至1019日，今年10月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄2,745宗及194.6億元，將較9月份的4,835宗及347.7億元，分別下跌4.9%6.5%，宗數將創今年33,828宗後的7個月新低，金額則將創今年1290.4億元後的33個月新低；而日前公布的最新施政報告，對樓市的影響將於11月的登記數字才開始反映。他又稱，首10個月整體樓宇登記暫錄50,643宗，總值4,850.6億元，估計今年全年宗數約63,000宗，將創1991年開始有全港數據以來32年按年歷史新低，打破2013年的70,503宗舊最低紀錄。

料本月一手買賣創半年新低

一手私人住宅方面，截止至1019日，10月份暫錄406宗，總值29.8億元，預計全月約有600宗及45億元，將較9月份的1,418宗及104.0億元，分別顯著下跌57.7%56.7%，宗數及金額將自今年4月的257宗及36.2億元之後，同創6個月新低，數字反映9月期間發展商減慢推盤步伐，導致宗數回落至1,000宗以下，而首10個月一手暫錄9,373宗，總值1,017億元，估計全年約11,000宗及1,200億元，將創2013年全年9,753宗及922.72億元後的9年新低。

首10個月二手交投料創歷史新低

二手私人住宅方面，截止至1019日，10月份暫錄1,341宗，總值121.0億元，預計全月約有2,200宗及190億元，將較9月份的2,215宗及181.3億元，分別輕微下跌0.7%及上升4.8%。而買賣連續4個月維持約2,000宗水平，顯示二手市道持續疲弱。此外，首10個月二手暫錄26,711宗，總值2,383.9億元，估計全年約33,000宗及2,900億元，宗數將跌穿201634,657宗低位，有機會創1996年有紀錄以來27年歷史新低。

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