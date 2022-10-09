樓市走勢｜中原：第三季二手夾屋買賣創十個季度新低 疫情+加息令買家觀望

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年9月份二手夾屋買賣合約登記錄得16宗，總值1.07億元；宗數與8月份持平，金額則較8月的1.16億元跌7.8%。反映8月期間夾屋市況企穩。9月加息持續，樓價下調，用家的入市步伐減慢，預料將影響夾屋交投回軟。

按季方面，2022年第三季二手夾屋買賣合約登記錄得44宗，總值3.12億元，較第二季的55宗及4.27億元，分別下跌20%及26.9%。數字是自2020年第一季的30宗及2.12億元之後，創十個季度新低。顯示新冠肺炎疫情及息口上調，買家轉向觀望，導致二手夾屋買賣淡靜。

宏福花園中層戶 998 萬沽 第三季金額最高

按金額分類方面，今年第三季價值800萬元以上的二手夾屋買賣跌幅最顯著，錄得逾30%跌幅，錄11宗，按季少35.3%。價值750萬至800萬元及700萬至750萬元的買賣，分別錄6宗及12宗，按季下跌25%及20%。而價值700萬元或以下的買賣，今年第三季錄15宗，與上季相同，沒有變幅。

今年第三季買賣登記金額最高的是8月份青衣宏福花園第3座中層D室，成交價998萬元；第二高是8月份鑽石山悅庭軒第1座中層F室，錄970萬元。第三高是7月份青衣宏福花園第3座高層B室，錄956.8萬元。

今年第三季買賣登記最多的夾屋屋苑為將軍澳疊翠軒，錄9宗，總值5,767.8萬元。將軍澳旭輝臺及葵涌浩景臺，各有7宗，並列第二位，分別總值5,022萬元及4,759萬元。青衣宏福花園錄6宗，總值5,155.8萬元。