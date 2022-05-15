樓市走勢｜中原：預測5月二手買賣達4800宗 創10個月新高

據中原地產研究報告顯示，截止至5月11日，5月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,479宗，總值129.7億元，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，預測整月登記約4,800宗及430億元，將較4月的3,366宗及302.5億元，分別上升42.6%及42.1%；而估計數字將自2021年7月的5,088宗及476.7億元之後，創10個月新高。他指出，二手登記量有望向上迫近5,000宗，反映樓市氣氛暢旺，放寬按保及樓價止跌回升，增強買家的入市意欲，刺激二手成交活躍。大型屋苑方面，截止至5月11日，5月份美孚新村、嘉湖山莊、太古城及沙田第一城，分別暫錄26宗、19宗、18宗及14宗買賣登記。

新盤畢架‧金峰暫錄 17 宗居首 一手方面，截止至5月11日，5月份一手私人住宅買賣合約登記暫錄134宗，總值20.0億元，預期整月約有1,200宗及160.0億元，將較4月的257宗及36.2億元，分別急升3.67倍及3.42倍；估計數字將自2021年12月的1,493宗及167.6億元之後，創5個月新高。黃良昇稱，顯示4月期間多個大型新盤開售，銷情理想，帶動一手買賣重返1,000宗以上水平。而截止至5月11日，5月份登記宗數最高的新盤為沙田畢架‧金峰，暫錄17宗，總值3.18億元；啟德維港1號、將軍澳海茵莊園及屯門恆大‧珺瓏灣2期，各有8宗，分別總值0.90億元、0.50億元及0.40億元。