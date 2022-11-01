樓市走勢｜中原：10月整體樓宇買賣登記錄4433宗 創七個月新低

受加息及經濟不穩影響，整體樓市氣氛淡靜，買家趨向觀望，導致整體樓宇買賣登記量連續兩個月回軟。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年10月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄4,433宗及327.49億元，較9月份4,835宗及347.68億元，分別下跌8.3%及5.8%，宗數創今年3月3,828宗後的7個月新低，金額則創2020年1月290.4億元後的33個月新低。而10月期間股市波動，以及拆息持續上升兼創新高，對樓市的影響將於11月的登記數字才開始反映，而本周(3日)美國議息後的市況，將於12月份的數字才會反映。

一手 10 月僅錄 706 宗 較上月跌逾五成 一手私人住宅方面，黃良昇指，今年10月份錄706宗及68.9億元，較9月的1,418宗及104億元，分別下跌50.2%及33.8%，宗數及金額將自今年4月的257宗及36.2億元之後，同創6個月新低；數字反映9月期間發展商減慢推盤步伐，導致宗數回落至1,000宗以下。至於10月份登記宗數最高的新盤為One Innovale第2期One Innovale Bellevue，錄296宗及15.01億元；第二位是天水圍Wetland Seasons Bay第3期，錄160宗及10.77億元；第三位則是啟德Miami Quay I，錄28宗及2.94億元。