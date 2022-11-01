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地產
2022-11-01 16:15:00

樓市走勢｜中原：10月整體樓宇買賣登記錄4433宗 創七個月新低

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受加息及經濟不穩影響，本港整體樓市氣氛淡靜，10月份整體樓宇買賣合約登記錄4,433宗及327.49億元，較9月份4,835宗及347.68億元，分別跌8.3%及5.8%。(資料圖片)

受加息及經濟不穩影響，本港整體樓市氣氛淡靜，10月份整體樓宇買賣合約登記錄4,433宗及327.49億元，較9月份4,835宗及347.68億元，分別跌8.3%及5.8%。(資料圖片)

受加息及經濟不穩影響，整體樓市氣氛淡靜，買家趨向觀望，導致整體樓宇買賣登記量連續兩個月回軟。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年10月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)4,433宗及327.49億元，較9月份4,835宗及347.68億元，分別下跌8.3%5.8%，宗數創今年33,828宗後的7個月新低，金額則創20201290.4億元後的33個月新低。而10月期間股市波動，以及拆息持續上升兼創新高，對樓市的影響將於11月的登記數字才開始反映，而本周(3)美國議息後的市況，將於12月份的數字才會反映。

9月期間發展商減慢推盤步伐，導致10月份一手私樓買賣宗數回落至1,000宗以下，僅錄706宗，較9月錄1,418宗大跌逾五成。(資料圖片)

9月期間發展商減慢推盤步伐，導致10月份一手私樓買賣宗數回落至1,000宗以下，僅錄706宗，較9月錄1,418宗大跌逾五成。(資料圖片)

一手10月僅錄706 較上月跌逾五成

一手私人住宅方面，黃良昇指，今年10月份錄706宗及68.9億元，較9月的1,418宗及104億元，分別下跌50.2%33.8%，宗數及金額將自今年4月的257宗及36.2億元之後，同創6個月新低；數字反映9月期間發展商減慢推盤步伐，導致宗數回落至1,000宗以下。至於10月份登記宗數最高的新盤為One Innovale2One Innovale Bellevue，錄296宗及15.01億元；第二位是天水圍Wetland Seasons Bay3期，錄160宗及10.77億元；第三位則是啟德Miami Quay I，錄28宗及2.94億元。

910月二手買賣宗數相若

二手私人住宅方面，10月份錄2,234宗及188.6億元，較9月的2,215宗及181.3億元，分別輕微上升0.9%4.0%，買賣連續4個月維持約2,000宗水平，顯示持續加息，樓價調整，影響二手市道疲弱。以大型屋苑統計，10月份沙田第一城錄39宗買賣登記(1.97億元)、嘉湖山莊錄35(1.89億元)、美孚新村錄21(1.72億元)及太古城錄14(1.59億元)

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