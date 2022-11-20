樓市走勢｜中原：11月整體樓宇買賣登記料錄3700宗 將創近4年新低

二手樓市況持續呈膠著狀態，買賣交投淡靜。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至11月16日，今年11月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄1,933宗及153.9億元，預計全月錄3,700宗及300億元，將較10月份的4,443宗及327.6億元，分別下跌16.7%及8.4%，而宗數將創自2018年12月3,038宗後的47個月新低，金額將創自2020年1月290.4億元後的34個月新低。他表示，利率持續向升，買家的入市態度趨向審慎，影響整體樓市交投疲弱，而11月3日加息後的市況，將於12月份的登記數字中反映。

一手私人住宅方面，截止至11月16日，本月暫錄得141宗，總值28.9億元，預計全月約有350宗及40億元，將較10月份的697宗及72.2億元，分別下跌49.8%及44.6%；宗數及金額將自今年4月的257宗及36.2億元之後，同創7個月新低。黃良昇指，數字反映新盤銷售放緩，導致一手交投顯著下降，而早前開售的元朗及粉嶺兩個新盤成交，已經開始陸續登記，在11月份登記宗數暫時最高的新盤是粉嶺One Innovale第3期One Innovale-Cabanna，暫錄40宗及1.68億元，其次是旺角雋薈，暫錄18宗及0.86億元，元朗PARK YOHO第3期Park Yoho Bologna暫錄11宗及0.69億元。