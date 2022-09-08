樓市走勢｜中原：56鐵路盤8月交投回升一成 呎價逾半報跌 THE AUSTIN跌最多

中原地產統計的56個鐵路沿線屋苑，8月共錄得350宗二手買賣登記，較7月319宗升近一成。不過，呎價方面則有多達30個屋苑呎價回落，跌幅介乎0.2至17.7%。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，雖然受加息及疫情夾擊，一手新盤又低開搶客，但由於樓價回落，吸引新一批買家在疫市執筍盤，令二手樓漸現「價跌量升」現象，並預計全年樓價跌約一成。

今年樓價已跌 7% 料再跌 3% 陳永傑為，近期疫情仍嚴峻，惟本港經濟活動未見停擺，而疫情已進入第3年，久而久之，市民變得以平常心看待疫情，令二手樓交投回升。樓價走勢方面，陳永傑表示，反映各區大型屋苑二手樓價的中原城市領先指數CCL，今年已跌7%，料會再跌3%，全年樓價或跌約一成。

柯士甸站THE AUSTIN成8月份呎價跌幅最大的鐵路沿線屋苑。

豪宅盤跌幅顯著 THE AUSTIN 挫逾 17% 鐵路盤交投回升，主要受到上車盤帶動。據中原地產數據顯示，56個鐵路屋苑在8月份的350宗成交中，樓價1,000萬元以下佔248宗，較7月198宗升25%，佔整體成交超過七成，屬5個月最高。而上月共有30個屋苑呎價回落，當中7個屋苑的跌幅達雙位數，豪宅物業跌幅最顯著，當中以柯士甸站THE AUSTIN的呎價跌幅最大，8月份錄2宗成交，平均成交呎價24,060元，較7月同樣兩宗成交的平均呎價29,240元，大跌17.7%，是跌幅最勁的鐵路盤。

至於呎價跌幅第二大是天后站栢景臺，8月平均成交呎價21,763元，較7月平均呎價26,133元，下跌16.7%：之後是鑽石山站星河明居，8月平均成交呎價15,897元，較7月平均呎價18,806元，亦跌15.5%。九龍站漾日居及南昌站匯璽，跌幅亦達15.2%及14.8%。