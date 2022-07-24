樓市走勢｜中原：7月買賣合約登記料全月錄4700宗及380億 齊創4個月新低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至7月20日，7月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,147宗及265.1億元，預計全月錄4,700宗及380億元，將較6月份的6,290宗及531.6億元，分別下跌25.3%及28.5%，宗數及金額將齊創2022年3月的3,828宗及348.3億元後4個月新低，反映美國持續加息，並擴大加息幅度，打擊樓市氣氛，買家減慢入市步伐，拖累登記連跌兩個月。

大埔白石角新盤Silicon Hill第1期，7月份登記宗數暫錄276宗及21.97億元，是暫時買賣合約登記最高之新盤。(資料圖片/陳奕釗攝)

Silicon Hill 第 1 期暫列 7 月登記首位 單以一手私人住宅買賣合約登記計，截止至7月20日，7月份暫錄669宗，總值63.9億元，預計全月約有1,100宗及110億元，將較6月份的1,374宗及162.3億元，分別下跌19.9%及32.2%；宗數及金額將齊創2022年4月的257宗及36.2億元後3個月新低。黃良昇指，數字反映6月發展商積極推售新盤，大型新盤亦受買家踴躍支持，令宗數連續3個月企穩1,000宗以上水平。而7月份登記宗數暫時最高的新盤是大埔白石角Silicon Hill第1期，暫錄276宗及21.97億元；紅磡必嘉坊‧㬢匯位列第二，暫錄130宗及9.05億元；位列第三是屯門飛揚第1期，暫錄86宗及5.2億元。