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地產
2022-07-24 15:39:51

樓市走勢｜中原：7月買賣合約登記料全月錄4700宗及380億 齊創4個月新低

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美國持續加息及擴大加息幅度，打擊樓市氣氛，拖累樓宇買賣登記連跌兩個月。(資料圖片)

美國持續加息及擴大加息幅度，打擊樓市氣氛，拖累樓宇買賣登記連跌兩個月。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至720日，7月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,147宗及265.1億元，預計全月錄4,700宗及380億元，將較6月份的6,290宗及531.6億元，分別下跌25.3%28.5%，宗數及金額將齊創20223月的3,828宗及348.3億元後4個月新低，反映美國持續加息，並擴大加息幅度，打擊樓市氣氛，買家減慢入市步伐，拖累登記連跌兩個月。

大埔白石角新盤Silicon Hill第1期，7月份登記宗數暫錄276宗及21.97億元，是暫時買賣合約登記最高之新盤。(資料圖片/陳奕釗攝)

大埔白石角新盤Silicon Hill第1期，7月份登記宗數暫錄276宗及21.97億元，是暫時買賣合約登記最高之新盤。(資料圖片/陳奕釗攝)

Silicon Hill1期暫列7月登記首位

單以一手私人住宅買賣合約登記計，截止至720日，7月份暫錄669宗，總值63.9億元，預計全月約有1,100宗及110億元，將較6月份的1,374宗及162.3億元，分別下跌19.9%32.2%；宗數及金額將齊創20224月的257宗及36.2億元後3個月新低。黃良昇指，數字反映6月發展商積極推售新盤，大型新盤亦受買家踴躍支持，令宗數連續3個月企穩1,000宗以上水平。而7月份登記宗數暫時最高的新盤是大埔白石角Silicon Hill1期，暫錄276宗及21.97億元；紅磡必嘉坊‧㬢匯位列第二，暫錄130宗及9.05億元；位列第三是屯門飛揚第1期，暫錄86宗及5.2億元。

二手樓買賣7月暫錄僅1525

二手私人住宅方面，截止至720日，7月份暫錄1,525宗，總值140.5億元，預計全月約有2,300宗及210億元，將較6月份的3,183宗及276.3億元，分別下跌27.7%24%；宗數將創20222月的2,254宗後5個月新低，金額將創20201月的153.7億元後30個月新低，反映美國加息拖累二手市況回軟，買家轉趨觀望態度。

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