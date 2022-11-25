樓市走勢｜中產區筍盤！奧運站呎價「1字頭」成交湧現 比例升至八成

港鐵奧運站一帶的私人屋苑，向來吸引不少中產家庭聚居。隨着樓價回落，奧運站多個屋苑的呎價陸續跌破2萬元關口，造就平價進駐「中產屋苑」的好時機。中原地產西九龍資深營業董事林偉文表示，奧運站劈價盤浪接浪，呎價「1字頭」湧現，刺激成交加快，11月迄今已成交約20宗，較上月全月的8宗，急升約1.5倍。
林偉文稱，奧運站本月錄得約20宗中，呎價「1字頭」佔17宗，比例達85%，相比10月錄得的8宗成交，呎價「1字頭」只佔3宗，比例不足四成，可見該類成交急升近5倍。由於區內樓價已比歷史高位回落最少10%至20%，不少買家把握可遇難求的執平貨機會，平價進駐樓價向來硬淨的奧運站中產社區。
帝柏海灣高低層差價逾千萬元
柏景灣1及2期帝柏海灣，本月暫錄得5宗成交，其中4宗呎價不足2萬元，後者海景單位呎價更更罕見跌至「1字頭」。林偉文稱，帝柏海灣1座低層D室，實用面積約1,013方呎，屬三房「樓王」，主人房設弧形落地窗，外望海景。單位今年9月以2,350萬元放售，最終累減600萬元或25.5%，至1,750萬元獲外區換樓客承接，造價「時光倒流」回到2016年水平，呎價僅17,275元。不過，原業主2006年僅以888萬元入市，帳面仍大賺862萬元或近1倍離場。
值得留意的是，同座高層戶兩年前造價高達2,880萬元，如今高低層竟相差1,130萬元；由於1座屬大單邊樓王，即使極低層戶，近幾年造價亦甚少低過2,000萬元。參考其樓上一層單位，去年8月造價亦達2,520萬元，呎價約24,877元，反映屋苑樓價已急跌三成。
據中原地產分行統計，帝柏海灣2021年全年錄近150宗成交，呎價低於2萬元只佔約4宗，比例僅不足3%。
凱帆軒、維港灣本月成交呎價全屬「1字頭」
奧運站近期出現不少超筍盤，迅即被市場吸納。凱帆軒本月錄得4宗成交，呎價全部「1字頭」水平，其中2座中層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，外望海景。單位早於今年9月放盤，開價1,050萬元，即使原業主上月底降價至828萬元，已低於買入價，仍未獲承接，最終一減再減，劈至678萬元終沽出，呎價14,549元。原業主2018年斥約883.5萬元購入單位，持貨4年帳面虧損約205.5萬元，單位期內貶值約23.3%。
除了凱帆軒，維港灣本月4宗成交，呎價亦全部低過2萬元，介乎約16,193元至17,302元。