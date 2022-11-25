樓市走勢｜中產區筍盤！奧運站呎價「1字頭」成交湧現 比例升至八成

港鐵奧運站一帶的私人屋苑，向來吸引不少中產家庭聚居。隨着樓價回落，奧運站多個屋苑的呎價陸續跌破2萬元關口，造就平價進駐「中產屋苑」的好時機。中原地產西九龍資深營業董事林偉文表示，奧運站劈價盤浪接浪，呎價「1字頭」湧現，刺激成交加快，11月迄今已成交約20宗，較上月全月的8宗，急升約1.5倍。

林偉文稱，奧運站本月錄得約20宗中，呎價「1字頭」佔17宗，比例達85%，相比10月錄得的8宗成交，呎價「1字頭」只佔3宗，比例不足四成，可見該類成交急升近5倍。由於區內樓價已比歷史高位回落最少10%至20%，不少買家把握可遇難求的執平貨機會，平價進駐樓價向來硬淨的奧運站中產社區。