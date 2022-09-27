樓市走勢｜中細價樓受捧 8月買賣佔比升至逾70% 創兩年多新高

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨著二手樓價持續回軟，中細價住宅交投佔比回升。綜合土地註冊處最新資料，今年8月份全港共錄1,987宗價值800萬元或以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體買賣登記（2,804宗）比例約70.9%，按月微升0.4個百分點，連升3個月，並創28個月新高。

601 萬至 800 萬中細價樓 按月升 1.2% 據8月份數據顯示，銀碼介乎601萬至800萬元的中細價物業，按月勁升1.2個百分點至21.3%，而銀碼介乎401萬至600萬元物業，則錄得0.6個百分點的按月跌幅至30.6%。至於中高價銀碼類別方面，介乎1201萬至1920萬元的物業按月錄得0.6個百分點升幅，而價值1920萬元以上的「貴價」組別則按月減少0.6百分點，僅佔3.2%。

以十大活躍成交地區作分析，上月全港10個中細價二手住宅買賣登記量最活躍地區的登記宗數，錄得7升3跌，當中以沙田區及將軍澳區增幅較大，上月分別錄96宗及122宗，按月分別急增32%及31%；升幅緊隨其後是錄87宗買賣的荃灣區，登記量按月增加24%。至於8月份登記量最多的是屯門區，上月錄得158宗買賣，惟按月跌11%，估計是因區內新盤開賣搶客影響。

樓價跌吸客 沙田第一城 8 月錄 27 宗 若以屋苑層面分析，在上月十大熱賣中細價屋苑中(詳見附表)，共有8個為私樓項目，餘下2個分別是屯門兆康苑及沙田愉翠苑居屋屋苑。至於嘉湖山莊及沙田第一城，繼續成為上車熱選，雙雙在8月份錄得27宗買賣，按月分別減少7%及大增69%，反映樓價徐徐回落後，沙田第一城有用家趁機吸納。

附表：8月份十大熱賣中細價屋苑登記狀況 屋苑名稱 買賣登記宗數 實用面積平均成交呎價 (元) 8月份 7月份 調幅 8月份 7月份 調幅 嘉湖山莊 27 29 - 7% 10,431 10,691 - 2.4% 沙田第一城** 27 16 + 69% 15,430 16,816 - 8.2% 美孚新 15 9 + 67% 12,210 12,702 - 3.9% 新都城 13 11 + 18% 15,851 16,998 - 6.8% 愉景灣 13 11 + 18% 10,212 9,666 + 5.6% 海濱花園 13 7 + 86% 12,058 11,582 + 4.1% 兆康苑 11 9 + 22% 9,734 9,894 - 1.6% 麗港城** 11 5 + 120% 13,632 15,089 - 9.7% 麗城花園** 11 5 + 120% 10,946 12,062 - 9.3% 愉翠苑 11 5 + 120% 10,021 10,462 - 4.2% 註*：買賣登記宗數及成交呎價只反映屋苑800萬元或以下成交個案

註**：因成交單位質素有異，成交呎價不可作直接比較

資料提供：土地註冊處及利嘉閣地產研究部