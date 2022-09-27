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地產
2022-09-27 18:30:00

樓市走勢｜中細價樓受捧 8月買賣佔比升至逾70% 創兩年多新高

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8月份全港共錄1,987宗價值800萬元或以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體買賣登記（2,804宗）比例約70.9%，按月微升0.4個百分點，創28個月新高。(資料圖片)

8月份全港共錄1,987宗價值800萬元或以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體買賣登記（2,804宗）比例約70.9%，按月微升0.4個百分點，創28個月新高。(資料圖片)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨著二手樓價持續回軟，中細價住宅交投佔比回升。綜合土地註冊處最新資料，今年8月份全港共錄1,987宗價值800萬元或以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體買賣登記（2,804宗）比例約70.9%，按月微升0.4個百分點，連升3個月，並創28個月新高。

601萬至800萬中細價樓 按月升1.2%

8月份數據顯示，銀碼介乎601萬至800萬元的中細價物業，按月勁升1.2個百分點至21.3%，而銀碼介乎401萬至600萬元物業，則錄得0.6個百分點的按月跌幅至30.6%。至於中高價銀碼類別方面，介乎1201萬至1920萬元的物業按月錄得0.6個百分點升幅，而價值1920萬元以上的「貴價」組別則按月減少0.6百分點，僅佔3.2%

以十大活躍成交地區作分析，上月全港10個中細價二手住宅買賣登記量最活躍地區的登記宗數，錄得73跌，當中以沙田區及將軍澳區增幅較大，上月分別錄96宗及122宗，按月分別急增32%31%；升幅緊隨其後是錄87宗買賣的荃灣區，登記量按月增加24%。至於8月份登記量最多的是屯門區，上月錄得158宗買賣，惟按月跌11%，估計是因區內新盤開賣搶客影響。

沙田第一城8月份錄得27宗買賣，按月大增69%，反映樓價跌，吸引用家趁機入市。

沙田第一城8月份錄得27宗買賣，按月大增69%，反映樓價跌，吸引用家趁機入市。

樓價跌吸客 沙田第一城8月錄27

若以屋苑層面分析，在上月十大熱賣中細價屋苑中(詳見附表)，共有8個為私樓項目，餘下2個分別是屯門兆康苑及沙田愉翠苑居屋屋苑。至於嘉湖山莊及沙田第一城，繼續成為上車熱選，雙雙在8月份錄得27宗買賣，按月分別減少7%及大增69%，反映樓價徐徐回落後，沙田第一城有用家趁機吸納。

附表：8月份十大熱賣中細價屋苑登記狀況

屋苑名稱

買賣登記宗數

實用面積平均成交呎價 (元)

8月份

7月份

調幅

8月份

7月份

調幅

嘉湖山莊

27

29

- 7%

10,431

10,691

- 2.4%

沙田第一城**

27

16

+ 69%

15,430

16,816

- 8.2%

美孚新

15

9

+ 67%

12,210

12,702

- 3.9%

新都城

13

11

+ 18%

15,851

16,998

- 6.8%

愉景灣

13

11

+ 18%

10,212

9,666

+ 5.6%

海濱花園

13

7

+ 86%

12,058

11,582

+ 4.1%

兆康苑

11

9

+ 22%

9,734

9,894

- 1.6%

麗港城**

11

5

+ 120%

13,632

15,089

- 9.7%

麗城花園**

11

5

+ 120%

10,946

12,062

- 9.3%

愉翠苑

11

5

+ 120%

10,021

10,462

- 4.2%

*：買賣登記宗數及成交呎價只反映屋苑800萬元或以下成交個案
**：因成交單位質素有異，成交呎價不可作直接比較
資料提供：土地註冊處及利嘉閣地產研究部

料中高價買賣佔比再下調

展望後市，陳海潮指出，樓價持續下跌，加上息口趨升，整體經濟表現未明朗，而股市近月連番下試低位，令中高價物業交投轉靜。在目前市況下，入市者多屬以中細價樓為目標的剛性需求買家，並以自住客為主，故預期9月份中細價樓買賣佔比將持續在高位徘徊，或再升3.6個百分點，上試74.5%的水平；而中高價樓買賣佔比，則料持續回落至25.5%35個月新低。至於10月份情況，陳海潮料維持在相若水平窄幅上落。

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