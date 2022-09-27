樓市走勢｜中細價樓受捧 8月買賣佔比升至逾70% 創兩年多新高

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨著二手樓價持續回軟，中細價住宅交投佔比回升。綜合土地註冊處最新資料，今年8月份全港共錄1,987宗價值800萬元或以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體買賣登記（2,804宗）比例約70.9%，按月微升0.4個百分點，連升3個月，並創28個月新高。
601萬至800萬中細價樓 按月升1.2%
據8月份數據顯示，銀碼介乎601萬至800萬元的中細價物業，按月勁升1.2個百分點至21.3%，而銀碼介乎401萬至600萬元物業，則錄得0.6個百分點的按月跌幅至30.6%。至於中高價銀碼類別方面，介乎1201萬至1920萬元的物業按月錄得0.6個百分點升幅，而價值1920萬元以上的「貴價」組別則按月減少0.6百分點，僅佔3.2%。
以十大活躍成交地區作分析，上月全港10個中細價二手住宅買賣登記量最活躍地區的登記宗數，錄得7升3跌，當中以沙田區及將軍澳區增幅較大，上月分別錄96宗及122宗，按月分別急增32%及31%；升幅緊隨其後是錄87宗買賣的荃灣區，登記量按月增加24%。至於8月份登記量最多的是屯門區，上月錄得158宗買賣，惟按月跌11%，估計是因區內新盤開賣搶客影響。
樓價跌吸客 沙田第一城8月錄27宗
若以屋苑層面分析，在上月十大熱賣中細價屋苑中(詳見附表)，共有8個為私樓項目，餘下2個分別是屯門兆康苑及沙田愉翠苑居屋屋苑。至於嘉湖山莊及沙田第一城，繼續成為上車熱選，雙雙在8月份錄得27宗買賣，按月分別減少7%及大增69%，反映樓價徐徐回落後，沙田第一城有用家趁機吸納。
附表：8月份十大熱賣中細價屋苑登記狀況
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屋苑名稱
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買賣登記宗數
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實用面積平均成交呎價 (元)
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8月份
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7月份
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調幅
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8月份
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7月份
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調幅
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嘉湖山莊
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27
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29
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- 7%
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10,431
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10,691
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- 2.4%
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沙田第一城**
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27
|
16
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+ 69%
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15,430
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16,816
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- 8.2%
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美孚新
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15
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9
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+ 67%
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12,210
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12,702
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- 3.9%
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新都城
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13
|
11
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+ 18%
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15,851
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16,998
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- 6.8%
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愉景灣
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13
|
11
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+ 18%
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10,212
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9,666
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+ 5.6%
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海濱花園
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13
|
7
|
+ 86%
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12,058
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11,582
|
+ 4.1%
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兆康苑
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11
|
9
|
+ 22%
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9,734
|
9,894
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- 1.6%
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麗港城**
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11
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5
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+ 120%
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13,632
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15,089
|
- 9.7%
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麗城花園**
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11
|
5
|
+ 120%
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10,946
|
12,062
|
- 9.3%
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愉翠苑
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11
|
5
|
+ 120%
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10,021
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10,462
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- 4.2%
註*：買賣登記宗數及成交呎價只反映屋苑800萬元或以下成交個案
註**：因成交單位質素有異，成交呎價不可作直接比較
資料提供：土地註冊處及利嘉閣地產研究部
料中高價買賣佔比再下調
展望後市，陳海潮指出，樓價持續下跌，加上息口趨升，整體經濟表現未明朗，而股市近月連番下試低位，令中高價物業交投轉靜。在目前市況下，入市者多屬以中細價樓為目標的剛性需求買家，並以自住客為主，故預期9月份中細價樓買賣佔比將持續在高位徘徊，或再升3.6個百分點，上試74.5%的水平；而中高價樓買賣佔比，則料持續回落至25.5%的35個月新低。至於10月份情況，陳海潮料維持在相若水平窄幅上落。