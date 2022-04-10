樓市走勢｜二手居屋買賣合約登記3月錄312宗 按月升8.3%

3月份二手居屋買賣合約登記（包括居屋自由市場及第二市場）錄得312宗，總值16.45億元，較2月的288宗及14.66億元，分別上升8.3%及12.2%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，由於3月的工作日數較2月新春期間為多，故推升二手居屋登記量，但是居屋市況仍然淡靜，連續兩個月維持約300宗偏低水平。及後，3月下旬疫情有緩和跡象，加上放寬按保措施，用家恢復入市，相信二手居屋交投將回升。而新一期居屋超額申請，顯示市民的置業需求強大，預期刺激二手居屋市道上揚。

本年首季買賣錄 1,015 宗 創 10 個季度新低

按季方面，2022年第一季二手居屋買賣合約登記（包括居屋自由市場及第二市場）錄得1,015宗，總值53.07億元，較2021年第四季的1,465宗及77.48億元，分別下跌30.7%及31.5%。宗數是創2019年第三季839宗後的10個季度新低，金額則創2020年第一季53.03億元後的8個季度新低。受第五波疫情打擊，樓市出現調整，影響居屋交投放緩，但近期樓市明顯轉旺，料第二季二手居屋買賣向上。

按金額分類方面，2022年第一季價值500至600萬元及600萬元以上的二手居屋買賣，跌幅超過三成，分別錄324宗及259宗，按季下跌32.6%及32.4%。而價值400至500萬元的買賣則錄292宗，按季下跌29.8%。價值400萬元或以下的買賣錄140宗，按季減少24.3%。