樓市走勢｜二手居屋買賣合約登記3月錄312宗 按月升8.3%

3月份二手居屋買賣合約登記（包括居屋自由市場及第二市場）錄得312宗，總值16.45億元，較2月的288宗及14.66億元，分別上升8.3%及12.2%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，由於3月的工作日數較2月新春期間為多，故推升二手居屋登記量，但是居屋市況仍然淡靜，連續兩個月維持約300宗偏低水平。及後，3月下旬疫情有緩和跡象，加上放寬按保措施，用家恢復入市，相信二手居屋交投將回升。而新一期居屋超額申請，顯示市民的置業需求強大，預期刺激二手居屋市道上揚。
本年首季買賣錄1,015宗 創10個季度新低
按季方面，2022年第一季二手居屋買賣合約登記（包括居屋自由市場及第二市場）錄得1,015宗，總值53.07億元，較2021年第四季的1,465宗及77.48億元，分別下跌30.7%及31.5%。宗數是創2019年第三季839宗後的10個季度新低，金額則創2020年第一季53.03億元後的8個季度新低。受第五波疫情打擊，樓市出現調整，影響居屋交投放緩，但近期樓市明顯轉旺，料第二季二手居屋買賣向上。
按金額分類方面，2022年第一季價值500至600萬元及600萬元以上的二手居屋買賣，跌幅超過三成，分別錄324宗及259宗，按季下跌32.6%及32.4%。而價值400至500萬元的買賣則錄292宗，按季下跌29.8%。價值400萬元或以下的買賣錄140宗，按季減少24.3%。
首季頭兩宗最高金額均為康山花園
今年第一季買賣登記金額最高的個案是2月份鰂魚涌康山花園4座中層F室，成交價錄1,000萬元：次高亦是鰂魚涌康山花園，於1月份時錄得，單位為2座低層F室，錄975萬元。第三高是3月份筲箕灣東旭苑東景閣（A座）低層5室，錄868萬元。
另外，今年第一季沙田愉翠苑及九龍灣麗晶花園各錄24宗買賣登記，分別總值1.52億元及1.33億元；沙田穗禾苑錄23宗，總值1.12億元；屯門兆康苑錄22宗，總值1.05億元。