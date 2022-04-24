樓市走勢｜二手私宅買賣登記料重上3千 創4個月新高

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至4月20日，4月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,684宗，總值142.2億元，預測整月登記約3,000宗及260.0億元，將較3月的2,493宗及226.4億元，分別上升20.3%及14.8%；估計宗數將創2021年12月3,315宗後的4個月新高，金額將創2022年1月274.5億元後的3個月新高。反映3月期間疫情逐漸緩和，加上政府放寬按保措施，利好樓市，用家搶先入市置業，推動二手登記連升2個月，兼有望重上3,000宗水平。而4月樓市交投暢旺，二手屋苑買賣倍增，預料5月二手登記量將會急升。

3 月新盤市況低迷 料 4 月重上千宗 大型屋苑方面，截至4月20日，4月份嘉湖山莊、太古城、美孚新村及沙田第一城，分別暫錄26宗、21宗、17宗及16宗買賣登記。一手方面，截止至4月20日，4月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得116宗，總值14.8億元，預期整月約有200宗及25億元，將較3月的161宗及36.1億元，分別上升24.2%及下跌30.7%。受防疫限制影響，3月市場仍然缺乏大型新盤推售，只有貨尾銷售，一手登記量持續偏低，估計金額將創2013年7月18.5億元後近9年新低。4月發展商積極部署推售多個新盤，其中啟德Monaco Marine認購反應熱烈，相信將刺激一手買賣顯著反彈，展望重返1,000宗以上。