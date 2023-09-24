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地產
2023-09-24 16:03:43

樓市走勢｜二手私樓按揭宗數連跌3個月 累跌逾三成 料全年僅2萬宗水平

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二手樓市疲弱，令私樓按揭需求下降，預料第4季數字將進一步回落。(資料圖片)

二手樓市疲弱，令私樓按揭需求下降，預料第4季數字將進一步回落。(資料圖片)

二手樓市持續疲弱，影響二手私樓按揭需求下降。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，20238月登記二手私人住宅現樓按揭合約錄1,865宗，按月下跌187宗，數字連跌3個月，累跌31.7%，估計今年第3季二手現樓按揭約5,500宗，預料第4季數字將會進一步回落到3,500宗水平。

8個月錄1.53萬宗 按年跌近13%

今年首8個月登記二手私人住宅現樓按揭錄15,380宗，較去年同期下跌12.8%，預期今年全年只有約20,500宗。而8月份登記私人住宅現樓按揭為5,419宗，按月下跌566宗或9.5%，其中一手市場佔1,784宗，二手樓涉1,865宗，轉按/現契重按則有1,550宗。至於8月份登記私人住宅樓花按揭為198宗，按月減少55宗，而登記量較多的項目為必嘉坊2期、飛揚1期、UNIVERSITY HILL 2B期及KOKO HILLS 3AKOKO ROSSO等。

至於居屋、夾屋、租置計劃按揭合約，8月份登記宗數為1,359宗，按月增加300宗或28.3%，登記量主要集中於啟翔苑，顯示上述屋苑新近入伙承辦按揭所致。此外，8月登記樓宇按揭合約(不包括樓花) 7,144宗，當中由中銀承辦的合約有1,912宗佔26.8%，其次為匯豐1,848宗佔25.9%、恒生1,477宗佔20.7%，以及渣打348宗佔4.9%

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