樓市走勢｜二手蝕讓增多！日出康城又有份 長者客FULL PAY 320萬買港島樓

樓價向下調整，二手市場頻現蝕讓成交，包括將軍澳日出康城兩房業主持貨3年多，料實蝕逾56萬元離場。

MONTARA 兩房 780 萬易手

中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城7A期MONTARA 2B座中層C室，實用面積約450方呎，兩房間隔，開放式廚房設計，單位座向東方，望開揚內園景，以780萬元易手，呎價約17,333元。原業主於2019年5月以791萬元入市，持貨3年多，是次沽出單位帳面蝕讓11萬元，計及使費，料虧損逾56萬元。

新寶城兩房呎價 1.6 萬沽

同區新寶城亦有兩房「明賺實蝕」，市場消息指，屋苑3座中層B室，實用面積約378方呎，兩房間隔，上月叫價650萬元，最後減價45萬元或約6.9%，至605萬元沽出，呎價約16,005元。原業主於2017年6月以590萬元購入單位，持貨約5年，帳面僅獲利15萬元，計及使費，料需虧損逾14萬元離場。

太安樓開揚市景戶 5 年貶值 34 萬

中原地產高級區域營業董事陳凱超表示，西灣河太安樓低層38室，實用面積約274方呎，原則開放式間隔，後改成兩房間隔，望開揚市景，以320萬元易手，呎價約11,679元。

陳凱超透露，買家為長者客，早前賣出西區唐樓單位，即有資金全數付款入市，無需承造銀行按揭。原業主於2017年12月以339.8萬元買入單位，持貨5年，帳面虧損19.8萬元；計及使費，料需蝕34萬元離場。

曉峯灣畔兩房劈價 103 萬售出

市場消息指，馬鞍山曉峯灣畔3座中層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，單位附新裝修。今年6月以738萬元放售，最終以635萬元沽出，累減103萬元或約14%，呎價約12,675元。原業主於2018年以700萬元入市，持貨4年，帳面已蝕65萬元；計及雜費及裝修費，料實蝕逾100萬元。

錦豐苑兩房業主明賺實蝕離場

蝕讓潮蔓延至居屋市場，世紀21奇豐物業區域經理趙詠欣稱，馬鞍山錦豐苑錦萱閣(F座)低層14室，實用面積約436方呎，兩房兩廳間隔，座向西北，望海景。原叫價600萬元，放盤1個月，減價50萬元或8.3%，以550萬元(自由市場價)沽出，呎價約12,615元。據了解，原業主於2018年2月以547萬元(已補地價)購入單位，持貨逾4年至今沽售，帳面微賺3萬元，惟計及雜項費用料需損手離場。