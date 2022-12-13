樓市走勢｜仲量聯行料明年中小型住宅價跌一成 籲政府應完全「撤辣」

仲量聯行(JLL)今日(13日)發表地產市場回顧及2023年展望指出，今年本港地產市場復甦時間未明，各類地產物業租售價格俱跌。若內地及香港繼續逐步放寬防疫措施，明年下半年香港商用物業租售市場均可望改善。不過，住宅及土地市場今年剛踏入下行周期，政府又未有撤辣，明年跌勢持續。

曾煥平：「辣招」原意已失

仲量聯行香港主席曾煥平表示，截至11月底，中小型住宅樓價今年累跌11.6%，估計全年或挫約14%；而豪宅累跌約4.4%，主要由於成交量偏低。

他指，新盤存貨高企將加劇發展商推售新盤的競爭，目前有約1萬伙已獲批預售樓花同意書，惟尚未推出應市，發展商將增加折讓幅度以促銷；近期推售的新盤已較同區的二手單位均價低約7%至13%。然而，按揭息率上升將持續抑壓置業需求。他預期，明年中小型住宅樓價將再挫約10%，豪宅價格則會跌5%至10%。若政府放寬辣招，中小型住宅樓價跌幅稍為放緩，仍會回落約5%。

曾煥平認為，若針對樓市的辣招持續，市場走勢將視乎與內地及海外完全通關能否帶動本地經濟。他直言政府目前有必要檢討「辣招」，因為樓市已進入下行周期，「辣招」原作為樓市需求管理的意思已經失去，故有必要完全「撤辣」，然而即使「撤辣」，樓價亦不會立即轉升。