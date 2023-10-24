樓市走勢｜仲量聯行：上半年豪宅升幅於第3季全數抵消 減辣仍難阻樓價跌

市場期望明日公布的施政報告，可令樓市回穩，樓價重拾升軌，惟仲量聯行今日(24日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，今年上半年豪宅價格錄得的升幅已全數於第3季抵消。該行預期，即使政府或會放寬冷卻樓市措施，但面對當前環球經濟環境困難及不明朗前景，預期豪宅價格將進一步下跌，今年將下跌最多5%，並在2024年再下跌約5%。

額印稅退還非本地買家 無助穩樓價 今年首9個月，豪宅資本值下跌0.3%，上半年的增長在9月已被完全抵消。去年公布的施政報告，將額外印花稅退還給符合條件的非本地買家，已證明並未能有效穩定住宅物業價值或刺激市場活動。整體住宅交易中，涉及買家印花稅的交易比例維持在1.6%，與去年同期相持平。

2 千萬樓價成交量跌逾五成 儘管賣家迅速調整叫價，但豪宅市場仍未見到買家轉趨活躍。第3季售價2,000萬元或以上的住宅成交量，按季顯著減少52%，原因與很多本地買家的財富受到金融投資表現欠佳所影響，令買家提升居住質素的需求明顯放緩。而據花旗銀行的數據指，在香港擁有超過1,000 萬港元淨資產的人群，其流動資產的中位數在今年已減少100萬元，同時一些急需現金的賣家，被迫將叫價設定在銀行估價的20%以下，務求盡快賣樓套現。