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地產
2023-10-24 13:00:00

樓市走勢｜仲量聯行：上半年豪宅升幅於第3季全數抵消 減辣仍難阻樓價跌

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在當前環球經濟環境困難及不明朗前景，仲量聯行預期豪宅價格於今年將下跌最多5%，並在2024年再跌約5%。(資料圖片)

在當前環球經濟環境困難及不明朗前景，仲量聯行預期豪宅價格於今年將下跌最多5%，並在2024年再跌約5%。(資料圖片)

市場期望明日公布的施政報告，可令樓市回穩，樓價重拾升軌，惟仲量聯行今日(24)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，今年上半年豪宅價格錄得的升幅已全數於第3季抵消。該行預期，即使政府或會放寬冷卻樓市措施，但面對當前環球經濟環境困難及不明朗前景，預期豪宅價格將進一步下跌，今年將下跌最多5%，並在2024年再下跌約5%

額印稅退還非本地買家 無助穩樓價

今年首9個月，豪宅資本值下跌0.3%，上半年的增長在9月已被完全抵消。去年公布的施政報告，將額外印花稅退還給符合條件的非本地買家，已證明並未能有效穩定住宅物業價值或刺激市場活動。整體住宅交易中，涉及買家印花稅的交易比例維持在1.6%，與去年同期相持平。

2千萬樓價成交量跌逾五成

儘管賣家迅速調整叫價，但豪宅市場仍未見到買家轉趨活躍。第3季售價2,000萬元或以上的住宅成交量，按季顯著減少52%，原因與很多本地買家的財富受到金融投資表現欠佳所影響，令買家提升居住質素的需求明顯放緩。而據花旗銀行的數據指，在香港擁有超過1,000 萬港元淨資產的人群，其流動資產的中位數在今年已減少100萬元，同時一些急需現金的賣家，被迫將叫價設定在銀行估價的20%以下，務求盡快賣樓套現。

第3季售價在2,000萬元或以上的豪宅物業成交量，按季顯著減少52%。(資料圖片)

第3季售價在2,000萬元或以上的豪宅物業成交量，按季顯著減少52%。(資料圖片)

偌減免印花稅 豪宅樓價亦難回升

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，市場普遍預期政府將於短期內放寬冷卻樓市措施，然而，縱使政府減免部分或全部印花稅，都難以令豪宅樓價轉跌為升，僅能令價格跌幅收窄及帶動交投。由於本港豪宅市場面對內地經濟疲弱，人民幣持續貶值，影響潛在的内地買家的入市意欲，加上美國加息周期或延長，以及中東地區的衝突升級，為利率走向帶來更多不確定性。同時，潛在的油價上漲，引發的通脹可能延長美國加息周期，並進一步推高香港的基本利率。此外，按揭支出增加，各大本地銀行的6個月存款利率，高出新按揭利率約50個基點，銀行無法長期以低於借貸成本的利率放款，他預期按揭利率會上調和按揭現金回贈會減少。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰認為，即使政府減辣、撒辣，亦難以令豪宅樓價轉跌為升，僅能令價格跌幅收窄及帶動交投。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰認為，即使政府減辣、撒辣，亦難以令豪宅樓價轉跌為升，僅能令價格跌幅收窄及帶動交投。

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