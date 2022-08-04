樓市走勢｜仲量聯行：今年納米樓落成量1700伙 按年增3倍 樓價將受壓

仲量聯行今日(4日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》，預期今年將有近1,700個納米樓(實用面積不大於215方呎)落成，幾乎是2021年的3倍。該行預計，在放寬按揭成數及加息等因素下，納米樓樓價料將受壓。
納米樓熱度減弱
仲量聯行指，根據立法會數據，2021年香港人均居住面積中位數約為172方呎，遠低於東京(216方呎)、新加坡(355方呎)及紐約(531方呎)等其他大城市。由於香港土地供應長期緊張，住屋需求高企，不少發展商推出納米單位，以迎合預算有限的買家需求，而過去數年納米樓相對受市場歡迎，按該行估計，當中有逾半數買家為投資者。不過，納米樓的受歡迎程度於近期似乎減弱，銷情明顯下滑，其中由益兆及俊和合作發展、位於旺角的雋薈，提供120個單位，早前開售首日僅售出少於30%單位。該行指，大部分納米單位佔比較大的項目，都未能重現昔日的高銷售率的佳績。
部份納米樓項目的銷售表現
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項目名稱
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Seacoast Royale
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海茵莊園
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雋薈
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佳悅
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推售首日日期
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20年8月
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21年10月
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22年1月
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22年7月
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納米單位數目
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121
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247
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100
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69
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推售首日銷售率
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100%
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78%
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29%
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40%
資料來源：一手住宅物業銷售資訊網、市場資訊、仲量聯行
細單位供應增加 租金累跌逾13%
仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，本地以至全球經濟環境存在更多不明朗因素，市場憂慮通脹及經濟衰退亦影響投資氣氛。根據差餉物業估價署數據，A類單位租值自上一個高峰期2019年8月至2022年5月，已回落13.1%。由於預料細單位供應將會增加，有可能面對較大的租金壓力，令其投資吸引力減弱，投資者對細單位的入市態度將趨向審慎。
放寬保帶動大單位換樓需求
至於仲量聯行研究部執行董事黃志輝稱，需求轉弱的另一原因是政府放寬按揭保險限制後，自住買家購買較大面積單位的可行性提高，帶動換樓需求增加，亦意味市場上小面積單位的供應將會上升，令細單位市場的競爭加劇；加上愈來愈多跡象顯示利率將會繼續上升，減弱置業人士，特別是投資者的入市信心。他認為，長遠而言，若香港能成功創造足夠的可發展土地，加上政府致力改善市民的平均居住空間，買家勢將轉向購買較大面積單位，納米樓的供應也將隨之減少。