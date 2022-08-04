樓市走勢｜仲量聯行：今年納米樓落成量1700伙 按年增3倍 樓價將受壓

仲量聯行今日(4日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》，預期今年將有近1,700個納米樓(實用面積不大於215方呎)落成，幾乎是2021年的3倍。該行預計，在放寬按揭成數及加息等因素下，納米樓樓價料將受壓。

納米樓熱度減弱 仲量聯行指，根據立法會數據，2021年香港人均居住面積中位數約為172方呎，遠低於東京(216方呎)、新加坡(355方呎)及紐約(531方呎)等其他大城市。由於香港土地供應長期緊張，住屋需求高企，不少發展商推出納米單位，以迎合預算有限的買家需求，而過去數年納米樓相對受市場歡迎，按該行估計，當中有逾半數買家為投資者。不過，納米樓的受歡迎程度於近期似乎減弱，銷情明顯下滑，其中由益兆及俊和合作發展、位於旺角的雋薈，提供120個單位，早前開售首日僅售出少於30%單位。該行指，大部分納米單位佔比較大的項目，都未能重現昔日的高銷售率的佳績。

部份納米樓項目的銷售表現 項目名稱 Seacoast Royale 海茵莊園 雋薈 佳悅 推售首日日期 20年8月 21年10月 22年1月 22年7月 納米單位數目 121 247 100 69 推售首日銷售率 100% 78% 29% 40% 資料來源：一手住宅物業銷售資訊網、市場資訊、仲量聯行

細單位供應增加 租金累跌逾 13% 仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，本地以至全球經濟環境存在更多不明朗因素，市場憂慮通脹及經濟衰退亦影響投資氣氛。根據差餉物業估價署數據，A類單位租值自上一個高峰期2019年8月至2022年5月，已回落13.1%。由於預料細單位供應將會增加，有可能面對較大的租金壓力，令其投資吸引力減弱，投資者對細單位的入市態度將趨向審慎。