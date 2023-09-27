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地產
2023-09-27 16:51:21

樓市走勢｜仲量聯行：第3季尾負資產或超1萬宗 年初至今樓價升幅將抵消

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仲量聯行估計樓價今年累積的升幅，將於9月底全數抵消，負資產宗數亦將於本月底升穿1萬宗。(資料圖片)

仲量聯行估計樓價今年累積的升幅，將於9月底全數抵消，負資產宗數亦將於本月底升穿1萬宗。(資料圖片)

樓市疲弱，最新官方公布的樓價指數進一步下跌，令樓市受壓加劇，負資產個案亦增加。仲量聯行今日(27)發佈的《香港住宅銷售市場綜述》指，整體住宅樓價指數於7月錄得年初迄今最大的按月跌幅，下跌1.1%，該行估計樓價今年累積的升幅，將於9月底全數抵消，負資產宗數亦將於本月底升穿1萬宗。

7月二手市場交易量為20201月以來新低，據差估署數據顯示，整體樓價指數較去年底僅高出2.6%，升幅預計將於9月抵消；而滙豐和中銀最近將H按封頂息提高50個基點至4.125%，並減少現金回贈，隨著資金成本壓力增加，其他本地銀行或將跟隨。與此同時，美國聯儲局並未排除在年底前再度加息的可能性，本地銀行可能不得不再次提高最優惠利率，進一步打擊已經冷淡的置業意欲，樓價短期仍會受壓。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，負資產宗數增加，將延遲換樓需求，削弱買家入市信心，或引發惡性循環。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，負資產宗數增加，將延遲換樓需求，削弱買家入市信心，或引發惡性循環。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，儘管有人認為只要借款人能夠準時供款，負資產案例數量就不會引起擔憂，但負資產的影響，包括財富效應和失去通過轉按套現獲得的流動性，將延遲換樓需求和削弱入市信心，並可能引發惡性循環。他補充，私人住宅住戶月收入中位數已從2019年的40,800 港元高峰，下降到202010月的36,500 港元，並只在20236月回升至40,000港元。隨著利率的快速上升，許多正在供樓的借款人在現行情況下，並不能通過壓力測試；依賴二按或發展商按揭，並在市場高峰期入市的買家，則需要支付更高昂的供款，而估值不足，也令轉按更加困難。

由於租金收入不足以彌補按揭支出，樓市投資者正面對更嚴峻的情況。在此輪加息周期中，每月按揭利息已上升逾1倍，租金增長則落後。截至20237月，甲類住宅單位的租金指數仍較2019年底低9.0%。現時超過8,000 個在2018年中至2020年中由非首次置業買家購入的住宅物業，已不受額外印花稅的約束，這批投資客可能會傾向於出售住宅資產，以投資到回報較好的資產類別。

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仲量聯行研究部資深董事鍾楚如稱，去年推出的買家印花税退稅措施，對外來人才入市的效果微乎其微。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如稱，去年推出的買家印花税退稅措施，對外來人才入市的效果微乎其微。

撤辣有助穩定樓價

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指，去年宣布的買家印花税退稅措施，對於幫助外來人才入市的效果微乎其微，而今年首8個月涉及買家印花稅的交易數量，與去年同期相比僅僅持平。她認為，將針對非本地買家的買家印花稅的支付時間，從購買時推遲至出售時，可以增強樓市的穩定性，並同時壓抑投機需求。至於外來人才在這樣的調整下，可更容易進入市場，而不是在數年以後，從而在短期内對樓市提供重要的支持。她又指，該調整將有助於穩定樓價走勢，並降低樓價尋底加深的可能性。

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