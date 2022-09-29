樓市走勢｜仲量聯行：近兩月新盤開價低7%至12% 樓市需求疲弱

樓市疲弱，發展商以低價或「貼地價」搶攻市場，令二手樓市道持續受壓。仲量聯行今日發佈的《香港住宅銷售市場綜述》指，受加息因素影響，8月及9月推售的5個新盤，其首批單位售價，較同區二手屋苑樓價低7%至12.6%，加上按揭利率持續上調，預料本地住宅市場將進一步受壓。
仲量聯行研究部執行董事黃志輝表示，8月中匯豐銀行宣布將香港同業拆息掛勾按揭(H按)貸款封頂息率上調0.25厘，為聯儲局開始加息以來，該行首次調高按揭利率，而按揭息率預期將持續上升，影響潛在買家的置業意欲。他指出，按揭利率上調已為住宅市場蒙上陰影，隨著香港同業拆息自今年初起窄幅上調，H按計劃的按揭貸款息率已上調，根據土地註冊處數據，今年第二季二手住宅市場的總成交金額，按年下跌37.2%，為2019年以來的最大跌幅。
投資氣氛亦見疲弱。據稅務局統計數據，今年第二季收取的買家印花稅總額為4.1億港元，為自開徵此稅項以來的最低季度收入。而同期從價印花稅收入錄得13.3 億港元，是繼今年首季錄得新低以來，錄得第2低的季度水平。而印花稅收入徘徊於低位，反映投資者及自住業主入市意欲低迷。此外，仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，由於預期利息將於未來數季繼續上升，相信部署開售的新盤將會採取低於市價開售的銷售策略，以吸引買家。
8、9月份推售新盤比較
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項目
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地區
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最低呎價
(首份價單)
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與同區二手項目平均售價比較
(%)
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NOVO LAND (第1A期)
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屯門
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12,187港元
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-12.6%
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ONE INNOVALE • Archway
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粉嶺
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13,106港元
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-7.0%
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NOVO LAND (第1B期)
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屯門
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12,936港元
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-7.2%
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Larchwood
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旺角
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18,448港元
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-12.4%
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Miami Quay I
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啟德
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20,339港元
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-11.5%
資料來源：仲量聯行研究部