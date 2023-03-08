樓市走勢｜仲量聯行：通關下市場交投實際增長 或較預期緩慢

仲量聯行認為，雖然通關有助改善本港經濟增長前景，惟樓市交投實際增長，或較預期緩慢，料大部分買家仍抱觀望態度至經濟明顯好轉。(資料圖片)

外界普遍認為通關有利本港經濟復甦，惟仲量聯行今日(8日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指，香港與內地封關3年後，今年2月初終於重新通關，恢復正常往來。雖然通關有助改善本港經濟增長前景，並促進住宅市場氣氛，但市場交投的實際增長，或會較預期緩慢。

住宅樓價自今年初漸見回穩，其中以大型屋苑尤為明顯，惟成交量始終於低位徘徊；今年1月份共錄得3,051宗住宅買賣成交，較去年的每月平均3,755宗為低。此外，非本地買家的入市意欲未算熱烈，1月份僅錄得34宗涉及買家印花稅的成交，較2022年的每月平均53宗為低。

減印花稅 正面作用短暫

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，港府於2023至24年度財政預算案宣布，擴闊買賣或轉讓住宅的從價印花稅稅階，目的是減輕首置人士的負擔。雖然上述調整方向正確，但幅度太小，對整體市場的影響近乎零，加上按揭息率預料將進一步上調及維持高企，買家所節省的印花稅，將輕易被加息抵消。因此，新措施為市場帶來的正面氣氛，相信僅屬短暫性。

此外，仲量聯行研究部執行董事黃志輝表示，踏入2023年住宅樓價展現的升勢未必能維持，值得留意的是，在接近6個月交易停滯後，市場已累積一定的購買力。去年底至今年初，重啟經濟有助推動市場釋放積壓的需求，然而一旦需求被消化，成交量將可能回落至低位。